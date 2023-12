Sfârşitul teribil al generalului Guşă: "Doamnă, luaţi-l de aici că vi-l omoară" | Mărturia cutremurătoare a soţiei

Văduva generalului Ștefan Gușă, cel care a fost șeful Statului Major al Armatei Române, a dat mai multe detalii despre moartea suspectă a acestuia. Ea e convinsă că acesta a murit iradiat.

Sursa foto: muzeulbucurestiului.ro

”A stat internat un an în Spitalul Militar, din 10 ianuarie, când am împlinit 29 de ani de căsătorie, până anul următor, în 28 martie, când am murit”, își amintește femeia.

Aceasta povestește că, într-o seară, pe scările spitalului erau mai mulți bolnavi.

”Din trei, cinci, câți erau acolo, un domn a venit la mine și a zis `doamnă, doamnă, zice, luați-l de aici, că vi-l omoară!` Vă dați seama că eu am înlemnit, nu știam ce să fac, n-am frați, n-am surori, eu am înlemnit. Cum să mă duc și să le povestesc așa ceva?”, spune văduva generalului Gușă.

Ea își amintește cum, cu altă ocazie, un bărbat necunoscut, în haine militare, a intrat pe geamul de la baie în salonul soțului ei, însă șeful spitalului i-ar fi spus că ”o fi vreun nebun de la Psihiatrie”, nu cineva care voia să-i facă rău soțului ei.

”Au încercat în fel și chip să scape de el”, spune ea.

Mai mult, văduva generalului Gușă povestește că Ion Iliescu s-a împotrivit ideii de a-l trimite pe general la un spital din străinătate și, când într-un final a fost lăsat, medicii l-au trimis să moară acasă.

”Știți ce mi-a spus doctorul care l-a tratat? A zis noi nu vrem să moară la noi în spital așa o mare. În al doilea rând, a spus că dacă moare la noi în clinică, noi trebuie să spunem adevăratul diagnostic de care a murit. Și noi nu putem să facem treaba asta, că ne implicăm într-un scandal politic internațional. De aici trageți dumneavoastră concluzia. Da, ar fi trebuit să spună care e cauza morții și probabil că ar fi trebuit să spună că a fost iradiat”, a mai declarat văduva generalului.