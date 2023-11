Se taie ajutorul de la stat! Ministrul Muncii, anunț important pentru milioane de români

Milioane de români vor rămâne, anul următor, fără ajutorul de la stat.

Potrivit premierului Marcel Ciolacu, ajutoarele one-off nu se vor mai acorda anul următor.

”One-off-ul a fost pentru că am luat în aplicare anul curent, nu am luat un an înainte, cum spunea legea. De fapt am aplicat și legea și am venit și cu one-off să acoperim până la 15%, cât era inflația”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Ultima tranșă a ajutoarelor a fost primită în octombrie

Ultima tranșă a acestor ajutoare a fost acordată în luna octombrie a acestui an, astfel:

în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;

în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.

Ministrul Muncii, anunț important pentru milioane de români

Întrebată, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, dacă Guvernul pregătește noi ajutoare pentru români, în condițiile în care cele one-off dispar, Simona Bucura Oprescu a declarat că se caută în acest moment cele mai bune măsuri de sprijin pentru românii aflați în nevoie.

”Pentru anul următor încă facem evaluări. În momentul acesta este clar care sunt creșterile cu privire la pensii.

De asemenea, vom avea în aplicare, de anul următor, venitul minim de incluziune și împreună cu colegii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu colegii de la alte ministere de linie, încă studiem cu ce măsuri active putem să venim anul următor de așa manieră încât să fie cât mai de folos pentru România”, a explicat Simona Bucura Oprescu în exclusivitate la Antena 3 CNN.

”Eu mă străduiesc să avem rezultate și să livrăm la Ministerul Muncii. Dar cred că v-ați obișnuit că, de fiecare dată, am spus că întâi vrem să livrăm, după care vom veni și vom comunica.

Ne dorim foarte tare să finalizăm noua lege a pensiilor, contest pe fiecare coleg din Guvern să avem o procedură accelerată și ne propunem ca în această săptămână să intrăm deja cu legea după finalizarea procesului de transparență în Guvern, după care contez pe colegii parlamentari astfel încât și în Parlament să avem un dialog, un parteneriat corect și finalizarea procesului legislativ la timp astfel încât până la data de 20 noiembrie legea să fie adoptată. Sunt sigură că așa va fi, fiindcă cine se poate opune unei legi care îmbunătățește viața românilor?

Iar mai apoi, trebuie să știți că pentru a putea aplica această lege este evident că trebuie să avem o piață a muncii puternică. Și Ministerul Muncii își propune să vină și în zona de ocupare cu măsuri active, dar și cu alte măsuri pe partea de asistență socială pe partea de incluziune.