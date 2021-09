Sorin Cîmpeanu, precizări despre testarea copiilor în şcoli: "Avem piedici de natură birocratică!"

Deşi s-a raportat o creştere a numărului de cazuri de COVID-19 în rândul copiilor, autorităţile nu au găsit încă soluţii care să stopeze acestă creştere îngrijorătoare.

Datele arată că 230 de copii sunt internaţi în spitale, iar alţi 20 se află la Terapie Intensivă.

Ministerul Sănătăţii nu testează copiii, deşi în depozite sunt 1.000.000 de teste

Ministerul Educaţiei este de acord cu testarea, însă Ministerul Sănătăţii se opune de un an şi jumătate.

Sorin Cîmpeanu a făcut precizări importante despre acest subiect, într-o intervenţie telefonică, la Sinteza Zilei.

"Regret situația colegei dumneavoastră (n.r. Cătălina Porumbel), regret orice caz de îmbolnăvire, dar este o dovadă în plus că noi, cei care suntem părinți, bunici, ne putem proteja copiii, ne putem proteja pe noi înșine, prin vaccinare. Vaccinarea este elemenul esențial. Testarea este un element extrem de important. În momentul de față este prevăzută testarea pentru toate cazurile simptomatice și pentru toți contacții direcți ai unor cazuri confirmate.

"Am pledat foarte mult pentru testarea non-invazivă"

Luni de-a rândul am pledat pentru acest fel de testare. Am înțeles, nici acum testarea non-invazivă, acele teste pe bază de salivă, nu sunt omologate de Agenția Europeană a Medicamentului. Chiar dacă nu a fost posibilă o omologare la nivel european, au fost țări precum Franța, Austria și alte state, care au adoptat decizia autorizării a acestor teste non-invazive, mai ușor de acceptat pentru părinți, la nivel național. Aș vrea să precizez că am avut 1 milion 300 de mii de teste la dispoziția școlilor, pe parcursul semestrului trecut. Au fost folosite doar câteva zeci de mii.

Deci, problema nu a fost disponibilitatea testelor antigen, care sunt teste recunoscute, ci a fost acordul părinților. Părinții, din păcate, nu și-au exprimat acordul pentru utilizarea acestor teste în școli. În continuare, avem un număr important de teste la dispoziția școlilor pentru testare și avem această problemă a acordului expres al părinților pentru testarea prevăzută, ca fiind un act medical. Va trebui să ieşim cât se poate de repede din acest cerc vicios.

"Avem şi piedici de natură birocratică"

Spre exemplu, am declarat că avem nevoie de acele formulare prin care să se poată manifesta intenţia şi nu obligativitatea de vaccinare, formulare care nu sunt obligatorii pentru părinţi. Ei pot să le completeze sau nu. Şi dacă doresc să le completeze, pot să le completeze cu Da, cu Nu, sau Sunt încă indecis. Ele ne pot ajuta să ne organizăm în echipe mobile de vaccinare, astfel încât să fie corect dimensionat, nu numai numărul de doze, ci și timpul pentru vaccinarea în fiecare școală știu fiind faptul că sunt aproape 10.000 de școli în România.

Este nevoie de acceste răspunsuri şi avem în continuare piedici birocratice. E vorba de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, care pe baza reglementărilor GDPR, împiedică distribuirea acestor formulare, care să fie completate de către părinţi, pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să se vaccineze.

De ce nu se aprobă testele pe bază de salivă în şcoli

"Omologarea acestor teste se face de către Agenţia Naţională a Medicamentului, nu de către Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei a pledat pentru omologarea acestor teste. Mai mult decât atât, premierul României, în urmă cu câteva zile, a solicitat accelerarea procesului de omologare acestor teste. Aceasta este situaţia. Spun de atât de mult timp acelaşi lucru. Nu stă în dreptul Ministerului Educaţiei să omologheze aceste teste", a precizat Sorin Cîmpeanu.

