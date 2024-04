Ştefan Dragomir, tatăl Robertei, despre umilinţa din procesul lui Vlad Pascu: "Totul este cumpărat. Revoltător e că vorbim aici despre mușamalizare"

Ștefan Dragomir, tatăl Robertei, una din victimele lui Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai, a vorbit la Antena 3 CNN despre umilințele la care sunt supuși în acest proces.

Întrebat ce consideră că este cel mai revoltător din acest proces şi din declaraţiile recente ale lui Vlad Pascu şi al tatălui său, Ștefan Dragomir, tatăl Robertei, a spus:

"Revoltător este tot ce face familia Pascu. Dar eu am o foarte mare rugăminte și nu către familia Pascu, ci către domnul avocat Bendeac să nu-i mai învețe să mai facă treburile astea și mai ales să nu mai arunce cu noroi în memoria copiilor noștri.

Copiii noștri, Sebastian și Roberta, nu consumau alcool. Despre droguri nu poate fi vorba. Mai mult de atât erau la facultate. Copila mea care a fost acceptată cu bursă la două facultăți și și-a ales-o pe cea care a considerat-o că este potrivită pentru ea, pentru că a crescut cu poveștile mele. Eu sunt șofer de transport în comun internațional și știe poveștile mele din toată Europa. Trebuie să știe toată lumea despre cine vorbim aici.

Ce e mai revoltător e că vorbim aici despre mușamalizare. Procuratura colaborează cu poliția, cu specialiști care fac cercetări la fața locului. Vreau să știu și eu de la specialiștii respectivi ce viteză îți trebuie ca să rupi pe cineva în două. Fac referire la Sebastian. 102km/h? Eu aștept răspuns ce înseamnă 100km/h sau ce înseamnă 102 mile la oră, pentru că în bordul mașinii aceleia de colecție viteza este exprimată în mile și în kilometri.

Pe mine nu mă mulțumește ce cercetări au făcut polițiștii și ce au dat procuraturii mai departe și cum s-a instrumentat. În primul rând nu poate să-mi spună nimeni mie că toată lumea trebuie să se ferească când circulă Vlad Pascu, puișorul lui.

"Vlad Pascu a venit cu tăticul în spate, cu poliția în spate"

Au avut trotuar de la Vama Veche până la aproape, la intrare în 2 Mai. Vlad Pascu a venit cu tăticul în spate, cu poliția în spate, că știm foarte bine ce a făcut cu o zi înainte, toată noaptea, ș.a.m.d. Copiii noștri trebuiau să vină cumva cu trotuarul de acasă?

Să-i fie rușine de ceea ce vorbește. De-aia l-am și pomenit pe domnul avocat Bendeac să nu mai invoce treburile astea cu culpă comună. Unde să meargă copiii?

Eu vorbeam și dădeam telefoane când aveam copila mea în capelă să mă interesez despre ce familie este vorba. Da, am ales să vorbesc foarte deschis cu presa pentru că am vrut să se mediatizeze, pentru că nu am vrut să rămână așa doar un accident banal și pentru că nu vreau și nu-mi doresc și sunt împotriva consumului de droguri.

"Să-i fie rușine pentru tot ceea ce încearcă să facă. Totul este cumpărat acolo"

Nu vreau să se mai întâmple altor părinți ceea ce trăim noi, familia Dragomir și familia Olariu. Iar tatălui lui Vlad să-i fie rușine pentru tot ceea ce încearcă să facă. Am tot respectul pentru părinții care încearcă să-și apere copiii corect, dar nu la modul ăsta. A greșit, ispăsește! (...)

Poliția și procuratura au făcut un pas în spate. Totul este cumpărat acolo, inclusiv dosarul, inclusiv la viteza care este la dosar 102 mile care înseamnă 164km/h... la momentul impactului, când a luat tot grupul.(...)", a spus la Antena 3 CNN, Ștefan Dragomir, tatăl Robertei, una din victimele lui Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai.