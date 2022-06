Trucul prin care Sarmiza Andronic a reuşit să slăbească: "Nutriționistul meu m-a învățat asta"

"Pe mine nutriționistul meu m-a învățat să mănânc un produs cu indicele glicemic foarte mic înainte să mă culc. Deci nu există să nu mănânc ceva.

Eu am slăbit cu nutriționist care m-a învățat să mănânc sănătos, nu să slăbesc. Şi cred că a găsit formula potrivită care să mă motiveze.

În momentul în care intri în cabinetul lui îți ține un curs de 1 oră şi 30 de minute în care îți explică ce-i cu indicele glicemic, îți dărâmă o grămadă de mituri pentru că toți oamenii pe care eu i-am întâlnit acolo sau pe care eu i-am trimis acolo au ieșit bulversați.

De fapt, este o un mod mediteranean de a mânca foarte multă verdeață, foarte multă proteină, dar toate produsele trebuie să le alegi și să le prepari în așa fel încât indicele glicemic să fie mic.

De exemplu, mănânc dimineață 2 ouă cu multă verdeață, dar este un secret. Ca să poți să digeri și să ai sentimentul de sațietate, întâi mănânci câteva guri de salată verde sau ceva verde, castraveți, şi abia pe urmă să mănânci omleta propriu-zisă.

Pe urmă o să mănânc o gustare neapărat. Eu la 3 ore m-am autoeducat să mănânc un produs cu indicele glicemic mic, de exemplu.

Deci produsul ăla pe care eu îl mănânc și care este ciocolată sau care este ceva dulce, care are indice glicemic mic.

La 2 săptămâni merg la control și îmi spune uite aici ai greșit, sigur ai mâncat ceva ce nu a fost în regulă.

La un moment dat n-aveam voie să mănânc fructe până când nu am ajuns la o anumită greutate și la anumiți parametri în organismul nu am avut voie fructe, dar acum am fost obligată să mănânc fruct la fiecare prânz", a explicat Sarmiza Andronic, expert în comunicare, la Sinteza Zilei de la Antena 3.