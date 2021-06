Viorel Teacă, polițistul "magician" pentru copiii din Sibiu, la Sinteza Zilei: "Băiețelul meu mă pune să fac câte un filmuleț, să vadă ce fac în timpul serviciului"

"Suntem conștienți că încă există o barieră destul de mare între Poliție și societate. Asta am observat și în afară, nu este specific numai nouă. Ce am văzut în afară a fost faptul că polițiștii se manifestă mult mai spontan, sentimentele lor sunt mai spontane față de cei mici și de civili.", a explicat Viorel Teacă.

Polițistul a povestit că de când s-a născut fiul său, Noris Andrei, acum în vârstă de 8 ani, s-a creat o legătura specială între el și copiii din comunitate.

"Eu am o înțelegere cu el. De regulă, el mă pune să fac câte un filmuleț scurt, să vadă ce fac în timpul serviciului. Pot spune că și datorită lui, de când s-a născut, am creeat o legătură specială cu copiii. Am făcut ca un obicei să transmit... Și el are un cont de Youtube și postează acolo, poate după exemplul meu, și e conștient de ceea ce fac."

"Prezint niște mașinuțe de poliție, ca ale lui tati, de la serviciu.", a povestit băiețelul agentului Teacă, la Sinteza Zilei, despre postările pe care le face pe Youtube.

