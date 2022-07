ANM, detalii despre rezerva de umiditate din sol. Cum a evoluat şi la ce să ne aşteptăm în perioada următoare

"Este o situație a precipitațiilor pentru anul agricol 2021-2022 adică de la 1 septembrie și până în prezent și aceste cifre arată faptul că în decursul acestui interval, în toate regiunile, dar mai ales în Moldova, precipitațiile înregistrate sunt mai mici decât cele specifice unui an agricol care urmează să se încheie, mai precis la 40-60 % .

Acum, acestea sunt niște cifre, dar important este cum au fost ele distribuite, pentru că vedem că în municipiul Adjud s-a înregistrat o cantitate totală de 187 de litri pe metru pătrat.

Ei bine, dacă parte din această cantitate s-a înregistrat în timpul a 2 episoade, de exemplu, cu instabilitatea atmosferică care poate să aducă foarte ușor, după cum am văzut, 40 de litri pe metru pătrat, ei bine, în decursul unui întreg an agricol, am putea vorbi de câteva zile cu precipitații.

ANM, despre rezerva de umiditate din sol. Cum a evoluat şi la ce să ne așteptăm

Adică este foarte important cum a fost această cantitate distribuită. De dorit ar fi să fie uniform distribuită în timp. Ei bine, privind la fiecare dintre lunile de la 1 septembrie și până în prezent această cantitate s-a înregistrat, în special, în luna decembrie o lună excedentară în precipitații în toate regiunile și în luna aprilie.

Prin urmare, tot ceea ce se întâmplă acum, la nivel de consecință, la nivel de rezervă de apă în sol se datorează faptului că aproape 11 luni sau nu a plouat cât ar fi trebuit să plouă. Măcar cât ar fi trebuit să plouă.

Culminând cu această lună iulie care mai este foarte puțin din ea, se conturează a fi cea mai secetoasă lună iulie din istoria măsurătorilor meteorologice, cu o cantitate medie la nivel de țară până în prezent în jurul a 29 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care la nivelul întregii luni ar fi trebuit să se înregistreze cam 78 de litri pe metru pătrat.

Tot așa, privind la anul agricol, cel puțin pentru anumite regiuni și mă refer, în special, la partea de est a țării, se conturează ca toată această perioadă să se situeze undeva în primele locuri, dacă nu chiar pe poziția întâi, în topul celor mai secetoși an agricoli.

Cu mențiunea că această cantitate nici măcar nu a fost uniform distribuită în timp. Poate că în momentul respectiv consecințele ar fi fost mai puțin grave, pentru că una este să plouă în decembrie după cum vă spuneam, în aprilie și după aceea și între câteva luni bune, inclusiv luni de vară în care se așează, se intensifică și fenomenul de arșiță şi în acest context, consecințele să fie cele pe care le-am văzut.

România, lovită crunt de o secetă extremă

Ceea ce se întâmplă pe extremitățile țării indică faptul că este o secetă, o secetă extremă. Cantitatea de 29.2 litri pe metru pătrat, adică 37 % din ceea ce ar fi trebuit să înregistrăm până în prezent, să ducă luna iulie pe cea mai pe poziția cu cea mai secetoasă lună iulie și mă refer la recordurile termice ale lunii iulie cu acest 44.3 din 2007 care se menține în topul celor mai cea mai caldă temperatură din iulie.

Anul trecut am înregistrat la Calafat, de exemplu, 36 de zile cu temperaturi de peste 35 de grade pentru că atât partea termică, cât și partea de precipitații trebuie privită în ansamblu.

Au fost 36 de zile cu temperaturi de peste 35 de grade pragul caniculei, dintre care 21 de zile consecutive.

Ei bine, totuși, aceste episoade cu val de căldură au fost fracționate de episoade cu instabilitate atmosferică mai accentuată, care totuși au făcut ca rezerva de apă în sol în iulie anul trecut să fie mai bună, deși vorbeam despre seceta decât în momentul de faţă.

ANM, prognoza meteo pentru următoarea perioadă

Din păcate, veștile sau estimările nu sunt foarte bune sau nu sunt cele pe care am dori sau ne-am dori să le auzim.

Ne bazăm pe estimările pe următoarele 4 săptămâni care au un semnal destul de robust, în sensul că se menține acest semnal cum că cel puțin prima jumătate a lunii august o să fie o lună în care o să continue temperaturile peste cele normale pentru această perioadă care este cea mai caldă perioadă din an.

Prin urmare, există destul de multe semnale ca acest val de căldură, cu variații de la o zi la alta, de la o regiune la alta, să rămână de interes pentru România și la începutul lunii august și, cel mai important, fiecare săptămână din aceste 4 săptămâni indică un regim deficitar.

Adică nu plouă nici măcar cât ar trebui să plouă", a spus Gabriela Băncilă, directorul de meteorologie operațională de la ANM în emisiunea Subiectiv de la Antena 3.