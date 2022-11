Echilibrul dintre creier și inimă, atunci când luăm lucrurile așa cum sunt. Marius Ghidel: "Ca să avem o viață fericită, trebuie să nu funcționăm pe ego"

Exerciții de apreciere, admirație și recunoștință - cele trei volume cu întrebări și răspunsuri, scrise de Marius Ghidel, despre cum ne tratăm emoțiile în viața de zi cu zi. Acesta a povestit la Antena 3 CNN cum ni se poate schimba viața gândind conștient.

Marius Ghidel și Maria Timuc au vorbit, la emisiunea Voi cu Voicu, despre cărțile ce vor fi lansate duminică, 27 noiembrie.

"Raportarea am schimbat-o de pe trup. Noi funcționăm concepte cu valoare mare de generalitate și valoarea se face la trup, adică eu sunt trupul. Și am schimbat pe suflet. Am luat diferite cuvinte, concepte uzuale, și le-am dus pe suflet.

Sunt două ființe în noi: ființa egotică și ființa divină. Între 0.5% și 5% este parte materială și peste 97% este suflet. Și sufletul este chiar divinul care ne privește din interiorul nostru.

Noi, ca să avem o viață fericită, trebuie să nu funcționăm pe ego, pentru că ego-ul întotdeauna generează adversitate. Când urmărești binele tău mai presus de toate, atunci divinul, care apără binele tuturor, vine împotriva noastră constrângător. Calea egotică este o cale închisă, nu duce niciunde, decât la suferință.", spune Marius Ghidel.

"Lăsând ca totul să se întâmple în voința divină, dar având și starea potrivită, și apropierea, pacea, grația divinului care strălucește în noi, nu ne-ar lipsi nimic. Nouă ne lipsesc lucruri când credem că noi trebuie să facem. Facem Dumnezeu din bani, din lucruri, din obiecte.", a amintit Maria Timuc, la Voi cu Voicu.