Cristina Demetrescu, despre criza politică din România: "Marte intră în acţiune şi lupta se va ascuţi în continuare"

Când este vorba despre sănătatea noastră, este foarte adevărat că există o mare parte din populaţie care are nevoie de această mobilizare pentru că a înţeles toată lumea că nu toată lumea trebuie să gândească la fel.

Dar e vorba despre sănătatea mea. Nu am nevoie de preşedintele Iohannis să îmi spună când să mă duc să îmi fac o analiză de sânge sau să mă duc la stomatolog. Nu am ajuns în halul ăla încât nu mai pot să hotărăsc pentru mine.

Luna Neagră este pe zodia Gemeni, zodia preşedintelui, până pe 14 aprilie 2022. Nu doar atât, este vorba despre foarte multă manipulare, foarte multă ignoranţă, foarte multe minciuni. Lumea nu mai ştie ce să creadă.

Nu vorbim pentru cei care s-au decis să misiunea lor de viaţă este să distrugă această ţară printr-o comunicare perversă, ci vorbim despre oamenii nehotărâţi, oamenii vulnerabili, oamenii care nu mai ştiu ce să creadă, oamenii cărora le găseşti o frică pe care o aveau în subconştient şi atât le mai trebuia.

Propun un exerciţiu. Luăm pe cineva căruia îi e frică de avion şi îi propunem să facă o excursie gratis în Hawaii, concediu superb. Nu o să se urce în acel avion. Pentru că el va lua frica lui şi o va amplifica cu tot ce este mai rău. Povestea clasică a lui Ion Creangă, cu drobul de sare.

Cristina Demetrescu: "Frica stă la baza tuturor acestor probleme"

Sunt oameni în ţara asta care nu călătoresc nu pentru că nu au bani, ci pentru că le e frică de avion. Indiferent cât de frumos ar fi în această excursie, indiferent de şansele de prăbuşire ale unui avion.

Pentru că frica este şi stă la baza tuturor acestor probleme şi de aici până la combinaţia asta cu ingredientele din imaginaţii bolnave se naşte ce s-a născut. Nu îţi vine să crezi. Şi pleacă de la negare: nu există, nu are cum.

Planeta "Profesor" în Vărsător vine cu nişte restricţii, cu nişte lecţii foarte importante. Jupiter în Vărsător spune: măi oamenilor, sunteţi liberi. Aţi luptat, aţi murit pentru libertatea voastră, faceţi ceea ce este bine. Un singur lucru poţi să nu acuzi politicienii: ţi-au pus la dispoziţie tot ce aveai nevoie ca să faci ceea ce trebuie şi să nu se ajungă aici.

Nu ştiu de ce, la momentul de faţă, ciolanul a devenit atât de apetisant în condiţiile în care, în mod normal, nici nu ar trebui să ai poftă de mâncare. În mod normal, cel mai înţelept lucru pe care puteau să îl facă era să îl voteze pe ăla care a fost desemnat şi cu asta basta. Au venit cu o platformă, lasă-i în pace.

Am văzut orgolii. Intră şi Marte acolo şi lupta se va ascuţi în continuare. Se poate ajunge, din ce văd eu acum, la anticipate.

De exemplu, Dacian Cioloş nu a avut protecţie şi asta s-a văzut. Leu fiind, având Geamănul cu Luna Neagră pe casa 11 cu protecţia prietenilor, susţinătorilor. Acum, Luna Neagră iese de când au fost ultimele alegeri şi a devenit parlamentul nostru foarte pestriţ, deja are cam nouă luni. Iar de acum, Luna Neagră intră pe casa 12, care este Casa Sănătăţii Publice. Deci, a stat aproape un an pe Casa Parlamentului. Eu sunt anti-pesedistă convinsă, dar nu credeam că se poate mai jos de atât.

Cristina Demetrescu: "Sistemul de sănătate va deconta multă vreme acest blocaj"

Oricând este loc de mai rău. Deci, Lilith o să iasă de pe Casa Parlamentului şi o să intre pe harta României, pe zona Sănătăţii Publice. Asta înseamnă că sistemul public va deconta multă vreme de aici înainte blocajul în care s-a aflat în această perioadă. Nu înseamnă că dacă mâine încetează pandemia, sistemul public de sănătate îşi va reveni.

Sunt bolnavi ca sunt amânaţi, au fost spitale închise. Şi toţi bolnavii care ar trebui să beneficieze de terapie au fost decalaţi cu luni de zile.

Eu am făcut tot ce ţine de mine să fie bine. Dacă nu este bine după ce am făcut tot ce ţine de mine să fie bine, nu mai este treaba mea. Nu sunt Dumnezeu, nu pot să mişc lucrurile. M-am vaccinat în iunie şi nu m-am băgat în faţă ca să las bătrânii. Pentru asta, am făcut boala în martie - aprilie. Am lăsat oamenii să stea la coadă.

Fac tot ce pot şi tot ce ţine de mine să ajut şi să explic cu lucrurile pe care eu le înţeleg şi pe care eu le pot calcula că binele şi răul, această ştiinţă ne arată de unde poate să vină binele şi de unde răul. Avem planete malefice şi planete benefice. Unde sunt planetele malefice? Pe Gemeni. Ce înseamnă asta? Comunicare proastă, minciuni, tâmpenii. Unde este marele benefic? În Peşti. Ce înseamnă asta? Medicină, fraţilor. O fi şi Biserica, dar acum pe bune, eu mă duc la biserică când trebuie să mă rog să am protecţie, dar când am o urgenţă mă duc la spital. Când am o urgenţă nu mă duc la biserică.

Asta fac eu, medici fac ceva.

Cristina Demetrescu: "Anticipatele sunt o variantă pentru că nu avem soluţii"

Politicienii ar trebui să facă nişte lucruri, nu ştiu de ce le fac. Pentru mine este un mister.

Anticipatele reprezintă o posibilă variantă pentru că planetele din Scorpion, care se află pe Casa Puterii pentru România, care înseamnă preşedinte şi guvern, intră în cuadratură şi tensiune cu Uranus şi Saturn şi se crează o cruce fixă. Şi asta înseamnă că nu avem soluţii şi că nu putem ieşi din chestia asta.

Dacă noi nu am găsit o soluţie în zodia Balanţei, când se putea face ceva. Probabil că în ochii foarte multor români ar fi fost o chestie extraordinară: l-au votat pe ăla pentru că s-au gândit la noi. E în premieră, adică niciodată în România nu s-a mai întâmplat aşa ceva.

Dar nu, nu s-a întâmplat asta. Eu nu înţeleg. Şi atunci, e posibil ca din această cruce strânsă, avem luna noiembrie, avem eclipsă, adică urmează şi o perioadă cu eclipse. Noiembrie este o lună critică, iar spre sfârşit încep să se mai relaxeze lucrurile. Eu aşa am văzut curba asta şi sunt nişte previziuni pe care le-am făcut în urmă cu o lună.

Iar curba este ascendentă şi din punct de vedere al îmbolnăvirilor şi va scădea foarte greu spre sfârşit de decembrie. Ceea ce este îngrozitor. În 29 decembrie intră Jupiter în Peşti, iar asta înseamnă vindecare.

Din nou, avem posibilitatea să devenim înţelepţi. Românul este mare fan al străinătăţii, am plecat acolo să muncim, să facem bani. Ce am învăţat acolo?

În decembrie răsare, din nou, Soarele, dar până atunci este întuneric. Astea sunt previziunile.

Când am o problemă, eu nu mai stau să îl aştept pe Iohannis pentru că nu mă ajută Iohannis. Mă ajută mintea mea, conştiinţea mea, sufletul meu, deciziile mele.

Jupiter în Peşti înseamnă har de vindecare, autovindecare şi rugăciune. Ai har să te vindeci pe tine, să îl vindeci pe celălalt şi ai har de rugăciune: Doamne, luminează-mi capul! În tot marasmul ăsta de informaţii bulversante, care se ancorează în frică, iar frica se amplifică.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal