Horoscop pentru 2023, cu Cristina Demetrescu. Zodiile care au noroc tot anul

Cristina Demetrescu a dezvăluit horoscopul anului 2023 pentru fiecare zodie în parte, în cadrul emisiunii Voi cu Voicu de la Antena 3 CNN.

"Sunt anumite aspecte majore de care trebuie să ţinem cont şi nu e ceva foarte complicat pentru că sunt două zodii care sunt mai traversate de aspecte astrale, Berbecul şi Taurul.

Dar aceste aspecte se repetă la fiecare zodie. Oricum, se pune foarte mult accentul pe independenţă în 2023 cam pentru toţi.

Toţi trebuie să ne regăsim cumva şi să nu mai avem o serie de frustrări: că nu ne descurcăm, că depindem de una, de alta, cumva începe o luptă.

Le doresc oamenilor să aibă un an cu credinţă, un an mistic, să înţeleagă lucrurile la un nivel profund şi să nu se sperie de prima adiere de vânt pentru că, de fapt, tâlcurile sunt mult mai subtile. Să dea Dumnezeu să fie un an mai bun decât ce am avut în ultimii trei ani şi noi să fim sănătoşi", a explicat astrologul.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Berbec

Începem cu Berbecul, care este zodia luptei şi este un mare benefic. Este una dintre cele mai norocoase zodii în 2023 pentru că are auspicii foarte bune în primul rând pentru ceea ce îşi doreşte el, adică dacă o dată la 12 ani când vine Jupiter pe zodia ta nu faci, atunci când? Au mai Berbecii anul trecut, vreo cinci luni de zile, Jupiter în Berbec, unora poate nu le-a venit să creadă, unii poate au amânat, unii poate aşteaptă acum deznodământul a ceea ce iniţial a fost o idee. În tot cazul, până pe 16 mai au o perioadă extrem de norocoasă. Norocul se face ori cu mâna ta, ori ţi-l dă Universul, ori e de bani, ori e de dragoste. E adevărat că atunci când ai Jupiter în Berbec eşti cel mai norocos în sensul că poţi să găseşti soarta, te poţi căsători, poţi face un copil, trebuie să profiţi. Jupiter este abundent şi se simte bine pe zodia Berbec. Se simte mai bine până pe 16 mai decât se va simţi pe zodia Taur pentru că are o demnitate mai puternică. Fiecare trebuie să ne facem curaj într-o oarecare măsură, cu atât mai mult, Berbecul poate să fie omul-cheie în foarte multe situaţii. Poate să fie un lider, poate să fie omul cu iniţiativă, cel care inovează, cel care dă o idee unui grup, cel care este promovat, cel care este apreciat. Jupiter îi permite să iasă în faţă, să fie cunoscut, să îşi arate un talent, să câştige un premiu. Toate lucrurile bune sunt la Berbec. După 12 iulie, intră şi destinul pe zodia Berbecului. Destinul e destin, îţi aduce şi bune, şi mai puţin bune, după cum este soarta, dar norocul nu ţi-l bagă Universul în traistă. Până şi iubirea aia cu care te intersectezi la drum de seară, trebuie să te gândeşti la ea. Trebuie să ţi-o doreşti, să o atragi. Dacă eşti omul care face doar calcule, socoteli, pe care nu-l interesează nimic, Jupiter poate să treacă pe lângă el. Jupiter te invită să te duci după noroc cumva şi să îl meriţi. Pe când destinul în Berbec îi va forţa să fie curajoşi, să fie independenţi, să lupte pentru o anumită cauză, se întâmplă lucrurile care trebuie să se întâmple. De aceea, cei care se întreabă despre anumite evenimente din viaţa lor, de ce li s-a întâmplat, că nu au trecut un examen, dar poate că asta trebuie să se întâmple. Ei îl au şi pe Saturn pe ultima casă astrologică. Dacă vorbim de parte sublimată a lui Saturn, atunci ei trebuie să intre cumva să exploreze domenii noi. Pentru că destinul şi Jupiter le arată un drum nou. O cale nouă. Sunt foarte mulţi care se vor regăsi în 2023. Este unul dintre cei mai buni ani. Dar unii trebuie să facă un efort şi să închidă nişte socoteli, să exploreze un domeniu nou, să creadă, este o parte karmică a vieţii lor. Sunt femei care pot naşte şi pot sta acasă. Saturn în Peşte este mai non-lucrativ. Oameni care se pensionează. Iar destinul în Berbec înseamnă un nou drum. Nu o să staţi acasă, o să trebuiască să scrieţi altceva de aici înainte. De altfel, planeta-profesor în Peşti înseamnă să ai ceva mai multă grijă de sănătate. Atât de sănătatea ta ca Berbec, cât şi de sănătatea celor din jur. S-ar putea să ai grijă de un bătrân sau de o bunică sau să trebuiască să te duci cu cineva la doctor. Aspecte puternice pe zodia banilor pentru Berbec, după data de 16 mai intră marele benefic în zodia Berbecului şi au un an excelent financiar. Toţi cei care, apucând-o pe drumul care trebuie, şi profiă de pe urma acestui lucru. Succes tuturor celor care doresc să facă antreprenoriat. Chiar este un an mai bun pentru cei care sunt independenţi.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Taur

Taurul este a doua zodie foarte norocoasă şi poate chiar mai norocoasă decât Berbecul. În primul rând, există o intersectare. Destinul pleacă din Taur, va sta în Taur până pe 12 iulie, cam de un an de zile avem ipostaza asta. Destinul aduce Taurului, până pe data de 12 iulie, şi acele evenimente care trebuie să se întâmple, fericite, dar şi poate mai puţin fericite în anumite circumstanţe, dar intră Jupiter, marele benefic, după 16 mai, şi pot să spun că e un an mai norocos pentru că planeta-profesor pentru Tauri este plasată mai bine, pe sectorul oamenilor independenţi, care încep proiecte noi, care se lansează şi care profită de pe urma acestei perioade bune, ajungând cumva la vocaţia lor. Au mai mult curaj să îşi exploateze o pasiune, un hobby, şi să îl facă pe cont propriu. Să se conecteze mai mult la ei înşişi şi să spună lumii ce au de spus. Şi îi ajută foarte multe acest Jupiter care le dă curaj şi le face lobby. Un an de zile, va fi un an cu totul, adică de pe 16 mai 2023 până în 2024, timp suficient. Nu va fi ca la Berbec, tranzitul nu va fi segmentat. Eu aş zice că Taurul este cel care trebuie să se bucure mai mult anul acesta. Jupiter este o planetă bună, poate că sunt oameni care au probleme medicale şi iată află totuşi o veste bună că Jupiter le aduce şanse de vindecare până în luna mai, dar sunt şi oameni care au nevoie de un alt tip de echilibru: emoţional, să îşi găsească tot ce este bun, un terapeut bun, ceva care să îi ajute să se elibereze de anumite traume şi, nu în ultimul rând, să îşi facă anumite investigaţii. Jupiter nu ameninţă. După aceea, din data de 12 iulie, destinul complică puţin lucrurile dacă, de exemplu, un Taur chiar nu vrea să meargă la doctor. Un an şi jumătate stând pe o casă a 12-a, care se referă la o serie de încercări sau o serie de probleme de sănătate, poate să complice lucrurile, nu foarte grav, dar îl poate obliga la vremea respectivă. Cumva, trebuie să îşi facă timp la început de an sau în primele patru luni să facă toate acele lucruri pentru sănătatea lui, să se elibereze de anumite adicţii, să se concentreze mai mult pe muncă. Cu Jupiter în Taur, s-ar putea ca unii să şi câştige la Loto. Dacă nu curge, pică. Este foarte profitabil, foarte fertil, dacă pui ceva, creşte. Mare atenţie, îmi pare rău că spun acest lucru, dar cei care sunt traversaţi de Jupiter, şi nu numai Taurii sau Berbecii, noi toţi devenim un pic mai pofticioşi. Atenţie la îngrăşare.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Gemeni

Gemenii au un an provocator din punct de vedere profesional. Ei merg către cele mai înalte trepte, mai ales cei care au profitat în ultimii doi-trei ani de studii, de pregătire, s-ar putea să se bucure de poziţii de responsabilitate. Atenţie pentru că Saturn în Peşti întotdeauna ne leagă de un rol de sacrificiu. Adică, cei care vor avea funcţii în perioada următoare sunt ori oameni ei înşişi sacrificaţi, adică trebuie să se gândească în locul cui mă pune, de ce mă pune. Nu te duci în astfel de poziţii dacă nu eşti pregătit, dacă nu ţi-ai dorit tu. Să nu te duci într-o situaţie care nu ştii ce presupune pentru că Saturn în Peşti înseamnă şi foarte multe lucruri oculte, despre care nu ştim mai nimic. Au un an foarte bun din punct de verere al prietenilor, al cunoştinţelor, al oamenilor care îi ajută atunci când ei cer ajutorul pentru tot felul de lucruri, protectori, oameni care vin cu idei în viaţa lor. S-ar putea să prindă o idee de la cineva şi chestia asta să le schimbe toată viaţa. Ar trebuie să frecventeze anumite grupuri, chiar ei să îşi găsească anumite preocupări, hobby-uri, şi să schimbe gaşca. Să se regăsească cumva, mai ales că sunt zodie dublă şi întotdeauna în viaţa Gemenilor dacă lipeşte ceva este diversitatea, adică să ştie să mai facă ceva pe lângă ceea ce face în mod uzual, este de fapt, definiţia echilibrului pentru zodia Gemeni. Au o perioadă cu sănătate bună şi spun asta pentru că Gemenii, în ultimii doi ani, au avut tot felul de probleme oculte pe care nu le-a găsit, care le-au dat bătăi de cap, infecţii, inflamaţii, tot felul de probleme medicale, ori ei, ori persoanele foarte apropiate. Şi cumva era asta se schimbă. Din data de 12 iulie, Destinul iese din zona sănătăţii, care a fost şi foarte turbulentă cu Uranus care a venit cu manifestări atipice şi vine marele benefic, adică uită că au fost bolnavi, că au avut această perioadă din care, chiar şi acum când stăm de vorbă, au senzaţia că nu mai ies. Trebuie să caute ceva, acul în carul cu fân din punct de vedere medical. Poate nu este ceva foarte grav, dar este ceva foarte enervant şi supărător. Motiv pentru care anul 2023, pentru ei, aduce responsabilităţi, decizii importante atât pentru ei, cât şi pentru oamenii care depind de ei. Aşteptăm să scape de acest Marte retrograd care i-a derutat. Se va întâmpla acest lucru undeva în luna martie.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Rac

Racul a avut Lilith, pe de o parte e o veste bună că scapă de Luna Neagră care le-a adus foarte multă agitaţie emoţională şi acum, fiind punctul slab al zodiei Rac, poate pe undeva nici nu i-a lăsat să se concentreze foarte bine asupra unor probleme, ceea ce înseamnă că le ia cu mâna ieşirea Lunii Negre din zodia Rac. Atenţie că Luna Neagră pentru ei intră pe bani, pe cheltuieli mai degrabă. E mai mult o ispită care îi pune în situaţia de a cheltui foarte mult. Mai termină o perioadă dificilă pentru că până acum Saturn a fost un fel de provocare pentru zodiile de apă. Eu sper ca Racii să fi făcut toate schimbările şi dacă nu le-au făcut acum când vorbim mai au vreme până pe 7 martie să îşi facă curaj. Au ei o listă de lucruri, dar le tot amână. Dacă se vor autodefini ca nişte oameni liberi după data de 7 martie, cu toate schimbările făcute, vor începe o etapă foarte interesantă şi frumoasă, de cunoaştere, de călătorie, de învăţare. Posibil să cunoască oameni dincolo de graniţele ţării, să li se schimbe viaţa. Devin mai idealişti, s-ar putea să înceapă o cercetare spirituală, lor le place să viseze şi le place să trăiască o viaţă mai boemă, dar este şi despre învăţare. Pe unii îi aşteaptă examene mai grele, de specializare, trebuie să pună mâna să înveţe, dar trebuie să o facă liniştiţi. Anul este foarte bun din punct de vedere profesional, cu foarte multe şanse de reuşită, fiecare ce îşi doreşte. Vorbim de aspecte pe carieră, nu pe job-uri simple. Vorbim despre provocări mai înalte, chiar de afirmare, de premii, unii aşteaptă recunoaştere la nivel mai înalt. Dar toţi îşi pot face un anumit nume. Afirmare prin munca pe care ei o fac. Aspecte foarte interesante pe banii care vin din activităţi independente. Şi pentru ei, este un an cu protecţie foarte bună, asta nu înseamnă neapărat că aleg să se arunce în cap. E un an de protecţie din punct de vedere financiar, asta înseamnă că ei trebuie să înveţe să îşi facă planuri. Adică, Racii îşi fac planuri foarte domestice, ce cumpără în casă, unde stau, pe cine primesc în vizită, foarte mult legat de casă, iar acum, toată astrograma lor, îi invită în afara casei, să călătorească, să exploreze, să meargă în vizită la prieteni, şi trebuie să îşi facă curaj. Să iasă din zona de confort.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Leu

Este a doua zodie de foc despre care spuneam că începe un proces de transformare. Este o zodie conservatoare. Poate că ar trebuie să şi le pregătească încă de pe acum. Au avut o perioadă grea, din punct de vedere relaţional, cei care au avut relaţii, şi mulţi au stat cu sentimentul acesta al divorţului, dar planeta-profesor pentru ei intră pe o zodie care poate să însemne şi împărţirea unor bani, împărţirea unor averi, împărţirea unor moşteniri. Trebuie să facă demersuri mai neplăcute, mai anevoioase, din punct de vedere al patrimoniului, al banilor. Acele lucruri pe care nu prea îţi place să le faci. Luna Neagră, care va sta din 8 ianuarie până pe 3 octombrie, are darul de a orbi, adică fiind şi Venusul acolo, o planetă retrogradă, ori te subdimensionezi, ai impresia că nu poţi, ori ai senzaţia că eşti prea bun pentru anumite lucruri, te supradimensionezi, şi visezi cai verzi pe pereţi, adică nu eşti obiectiv vizavi de ceea ce trebuie să faci, îţi poţi imagina un succes pe care nu l-ai susţinut cu nimic. Succesul nu vine peste noapte. Leul ar putea să aibă talent şi să nu îl vadă sau să nu aibă talent şi să aibă senzaţia că are şi apoi este dezamăgit. Perioada de schimbare este mai lungă. Dacă nu iese una, o să iasă alta. Foarte mulţi Lei vor călători, poate unii vor emigra. Dacă destinul le impune chestia asta, aşa este soarta. Dar în schimb, pot călători mai mult, schimbarea poate fi una de mentalitate. Poate până acum au muncit foarte mult, acum vor să se plimbe, să înveţe, să citească, să facă lucruri mai plăcute. Au în continuare aspecte provocatoare vizavi de carieră, iar cei pentru care, până acum, anul a curs şi nu a adus nimic poate să fie legat tot de schimbare. Poate că nu sunt pe drumul cel mai bun. Foarte multe realizări în afara graniţelor ţării, unii se extind, alţii studiază anumite lucruri şi vin cu anumite idei. Luna Neagră îi duce cumva în nişte extreme, nu le face ceva foarte rău, dar s-ar putea să cadă în anumite patimi, ispite. Leii trebuie să nu uite că au un an foarte important, adică trebuie să rămână pe lucrurile foarte importante din punct de vedere profesional, al investiţiilor. Saturn aduce pentru ei mai multe restricţii, adică a investi, dar a nu risca.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Fecioară

Fecioara poate să aibă drum în continuare. Poate sunt multe Fecioare care au plecat din ţară, dar pentru multe au apărut răsturnări de situaţie în ultima perioadă. Şi acum au nevoie de un fel de recalculare de drum. A recalcula drumul în funcţie de noile oportunităţi. Destinul este, în continuare pentru Fecioare, pe segmentul acesta al explorării până pe data de 12 iulie. Practic, ele trebuie să îşi găsească locul cel mai bun. Nu trebuie să se oprească din căutare. Unele au de valorificat anumite bunuri. Este vorba despre o reevaluare a patrimoniului în aşa fel încât să le fie mai bine pentru că fiind o zodie a oamenilor mai temători, adică se tem într-o oarecare măsură de schimbări majore, nici nu iau deciziile care trebuie şi se chinuie. Numai că până în luna mai au un an foarte profitabil vizavi de vânzări, chiar de investiţii. E o perioadă profitabilă pentru cei care vor să valorifice anumite lucruri, s-ar putea să şi primească anumiţi bani, adică pot şi cadouri. Poate să vină un ajutor. Apoi, Saturn intră pe axa lor, axa Fecioară-Peşti care presupune mai multe provocări, pot fi provocări în cuplu, provocările cuplului din afara cuplului sau pot fi nişte sacrificii pe care trebuie să le facă pentru partenerul de viaţă. Saturn poate să aducă o formă de despărţire temporară, dar intră nişte bani. Adică cineva pleacă, dar ajută familia. Şi atunci trebuie să înţelegi schimbările prin care trece cuplul. De acolo vin provocările. Sunt şi Fecioare care au mai multe probleme, nu este neapărat un an bun pentru căsătorie.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Balanţă

Pentru Balanţă avem un proces de transformare şi de renunţare la tot ceea ce crede ea că mai poate să schimbe până pe 12 iulie. Vorbim de relaţii care poate nu mai funcţionează, care sunt agăţate doar de o hârtie. Procesul de renunţare presupune ca Balanţa să aprecieze foarte corect ce mai este bun pentru ea şi ce nu mai este bun. Este şi pentru Balanţe un an bun financiar. În momentul în care nu mai dai dovadă de ataşamente posesive faţă de situaţii care nu mai merg, tu eşti compensat. Dacă doi se ceartă pe un bun comun, Balanţa trece printr-un proces de renunţare pentru că îi va recupera. Toate aceste probleme trebuie rezolvate până pe data de 12 iulie pentru că după această dată, karma intră în zodia Balanţei. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte. Destinul este pe o zodie a relaţiilor, parteneri noi, iubiri noi şi aşa mai departe. Dar dacă tu nu ai lucrurile rezolvate cu ce a fost înainte şi vorbesc de toate planurile, pentru că renunţarea nu se referă doar la relaţii. Karma, după data de 12 iulie, când intră în zodia posesorului, curăţă de la sine.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Scorpion

Pentru Scorpioni este un an bun profesional, au şansa să aibă nu doar job-uri noi sau locuri de muncă noi aşa cum se gândesc unii, au şansa să se regăsească pentru că marele benefic este acolo şi cred că toţi ar trebui să facă o paralelă cu 2022 şi ce le-a adus. Poate unii au ratat anumite oportunităţi. Proiecte pe cont propriu, pot deveni antreprenori, îşi pot lansa tot felul de idei. Este o planetă foarte bună, care pe un sector de activitate nu poate să aducă decât lucruri bune. Primul lucru pe care trebuie să îl facă este să îşi facă curaj. Iar al doilea este că Scorpionul schimbă suficient de des încât ceea ce caută este să se regăsească. La Scorpioni apar, de obicei, cele mai mari schimbări şi ceea ce face acum nu are legătură deloc cu ceea ce face după. Să îşi facă curaj să intre în domenii noi de activitate. După 12 iulie va veni Destinul pe această casă profesională şi procesul o să continue. Jupiter mai degrabă le spune să nu piardă oportunităţi. Este şi un sector medical: se numeşte casa muncii şi a sănătăţii care, într-adevăr, trebuie să îi ţină mai focusaţi pe problemele de sănătate sau să fie mai serioşi cu ceea ce au de făcut din punct de vedere medical. Este o casă a bolilor uşoare, dar să fie atenţi la tot ce ţine de ochi, sinusuri, migrene. Apoi, au un an bun din punct de vedere al relaţiilor, al căsătoriilor şi că sunt ceruţi şi că intenţionează să facă anumite lucruri, parteneriate, chiar procese în instanţă, lucruri pe care le fac în comun cu ceilalţi. De aceea, eu zic că Scorpionul scapă de karma aceasta pe care au avut-o până în momentul de faţă, adică undeva pe 12 iulie 2023, ei au avut un nod sud karmic care i-a făcut să se plângă de tot felul de probleme şi karma îţi aduce înapoi o serie de deconturi. Au un an de maturizare emoţională, sentimentală. Saturn este pe casa iubirii, dar nu mai e Jupiter de anul trecut. Vorbim de Saturn care cere relaţii mai serioase şi responsabilităţi. Pică bine cu tranzitele de pe casa căsătoriei, sunt unii care probabil amână lucrul acesta, dar e un timp pentru toate. Nu sunt loterii din punct de vedere sentimental, sunt toate acele lucruri pe care ar fi trebuit să le fi învăţat de la viaţă. Pentru cei tineri, Saturn nu este foarte bun pentru că vine cu o etapă de maturizare încă de mic ceea ce nu e o chestie prea simpatică pentru că îţi dă teme destul de grele încă de la început, dar cei care au trecut de o anumită vârstă şi mai au ceva experienţă, să faci din nou aceleaşi greşeli pe care le-ai mai făcut şi altădată, eu zic că nu merită. Mai ales că Saturn este bun pentru zodiile de apă, pentru că este pe un tranzit de zodie de apă, şi le dă mai multă intuiţie şi îi orientează suficient de bine încât să înţeleagă.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Săgetător

E a treia zodie de foc pentru care planeta-profesor nu se aşează tocmai în cea mai simpatică dintre ipostaze pentru că, în primul rând, este pe treapta cea mai de jos. Dacă eşti tânăr şi nu ai experienţă, Saturn în Peşti, te poate băga într-o stare mai apăsătoare. Acolo este teritoriul sinelui, a sufletului, a casei, a familiei, a căminului. Ceea ce înseamnă mai multă nevoie de explorare interioară pentru ei. Pentru că Săgetătorul este o zodie cu direcţie spirituală şi mulţi nu au făcut-o şi cumva sunt obligaţi să o facă pentru a găsi răspunsuri. Săgetătorul nu are cum să îşi primească toate răspunsurile în această viaţă dacă nu abordează viaţa din punct de vedere spiritual. Este o perioadă mistică. Este un aspect tridimensional, iar dacă vor şti să caute, vor găsi. Dacă nu, planeta-profesor îţi ia foarte mult din energie, adică pur şi simplu te poţi simţi destul de deprimat. E un tranzit apăsător, în primul rând trece pe zona casei, a familiei. Acolo trebuie, poate, să îţi asumi nişte responsabilităţi sau trebuie să mai restrângi din proprietăţi. Nu este foarte benefic pentru tot felul de ataşamente telurice pentru că accentul se pune mai mult pe sine, pe suflet, pe ceea ce trăieşti. De aceea, o serie de demersuri legate de patrimoniu probabil că vor fi. Discuţii cu familie, întâlniri cu familia, unii se pun de acord, alţii nu. În schimb, e un an foarte bun din punct de vedere sentimental, al copiilor, se pot îndrăgosti, pot face copii, pot avea nepoţi. Un an fertil, prolific, se pot distra. Planeta-profesor din Peşti îi scoate din casă, pe unii îi pune să plece departe de la părinţi, poate unii nu se mai înţeleg bine cu familia şi atunci caută cumva manifestare în creativitate, un an foarte creativ pentru cei care vor să fie creativi. Iar vestea cu copiii poate să fie bună şi pentru cei care au încercat până acum să aibă copii şi nu au reuşit. Este de căutat, din punct de vedere profesional pentru Săgetători, un sens nou. Jupiter este marele benefic, este planeta care le aduce direcţie şi vor avea după data de 16 mai pe sănătate, ceea ce este bine.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Capricorn

Capricornii mai au câte ceva administrativ de făcut până în luna mai, legat de casă, proiecte noi, spaţiu de mutare, ele sunt cam de anul trecut, unii le-au terminat, alţii le-au amânat, unii au pus-o pe seama crizei, alţii trebuie să închidă aceste procese, dar este un an bun din punct de vedere imobiliar şi al tuturor activităţilor care sunt legate de casă, de înnoire, de investiţie, de sediu, de a-ţi face o firmă. Este un an pentru a învăţa, pentru a lua o autorizaţie, pentru a da anumite examene, pentru a comunica. Unii se pot deplasa atât în interes de serviciu, şi nu numai, între localităţi. Dacă se întreabă dacă e bine să plece sau nu. Să plece acolo unde le este locul şi se deschid noi oportunităţi pentru ei. Şi se leagă bine şi cu tranzitul acesta legat de casă pentru că poţi să schimbi casa în momentul în care pleci. Este un an rezervat învăţării, şcolii. Sunt aspectate bine studiile medii, nu neapărat cele superioare. Cei care vor să se recalifice. E un an bogat din punct de vedere emoţional, sentimental, creativ. Şi pentru ei, acolo este Destinul. Dacă nu le-a adus nimic până acum, pentru că este de un an de zile, cam din decembrie 2021, cumva trebuie să înceapă să îşi mai pună nişte semne de întrebare, dar oricum intră Jupiter după data de 16 mai şi se armonizează foarte bine cu toate zodiile de Pământ, inclusiv cu Capricornul. El acţionează bine atât pe dragoste, mari iubiri, pentru că acolo se întâlnesc Jupiter şi Destinul, se întâlnesc undeva între 26 mai şi 3 iunie, ceea ce înseamnă că reprezintă o şansă. De aceea, este o altă zodie care trebuie să se elibereze cumva de nişte tare vechi, câtă vreme pentru toţi Saturn în Peşti vine cu închideri de situaţii şi procese care nu mai sunt benefice. Este foarte bun şi din punct de vedere al copiilor şi al relaţiilor cu copiii mai mari. Mai multă atenţie legat de bani şi de investiţii pentru Capricorni. Dacă într-adevăr se mută şi fac schimbări de genul acesta, anul vine şi cu anumite restricţii.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Vărsător

Vărsătorul este cel care se eliberează după data de 7 martie de planeta-profesor şi sper să fi înţeles lecţia lui Saturn în ultimii aproape trei ani. Încă mai sunt două luni şi foarte puţin timp ca ei să treacă printr-un anumit gen de procese pe care ei, de obicei, le amână. Pentru că Saturn nu vine cu distracţie, îţi oferă posibilitatea să faci nişte lucruri pe care trebuie să le faci, dar nu le faci pentru că sunt grele: să te maturizezi, să dai un examen sau să faci lucrurile la modul matur. Planeta-profesor intră apoi pe o casă a banilor unde chiar o să te înveţe să te organizezi, doi ani şi ceva. Nu este despre risipă, este despre calcule, matematică, ce faci cu banii, cum îi plasezi, ce faci cu economiile. Saturn nu îţi ia bani, dar te amendează atunci când rişti şi este foarte bun pentru cei care vor să devină independenţi în perioada următoare. Se apleacă către scris, către studii, către predare. Unii care au abilităţi, apropos de bani şi antreprenoriate, ştiu să facă anumite lucruri şi se întreabă de unde mai facem rost de nişte bani. Să încerci să te gândeşti mai mult pe partea de comunicare, aici sunt aspecte foarte bune. Îşi pot lua maşină, au un an foarte bun pentru o achiziţie în sensul acesta. Aspecte patrimoniale, în special casă, familie, vânzări, cumpărări, schimbări, mutări, contracte noi. Mai mult după data de 16 mai, Jupiter o să le aducă oportunitatea de a-şi găsi locul mai degrabă. Este o planetă bună pe o zodie liniştită care îi ajută să se liniştească, nu e vorba numai despre a te muta undeva, ci despre a te regăsi, de a schimba ceva în sistemul tău de valori care te ajută să te regăseşti şi să ajungi la o pace pentru că în ultiimi ani, mulţi Vărsători au fost extrem de turbulenţi.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Peşti

Peştii l-au avut pe Jupiter, iar acum o să îl aibă pe Saturn. Adică, marele benefic a fost o oportunitate şi pentru ei, ultima perioadă a fost aşa mai de izolare şi de constrângere şi sper că au făcut ceea ce trebuiau să facă cu Jupiter, adică cumva să spargă nişte bariere. Acum, Saturn va scoate la suprafaţă lucruri pe care ei nu le-au văzut poate niciodată în viaţă şi îi ajută să înţeleagă mai bine cum stau lucrurile pe această planetă în relaţiile lor, pentru ce se sacrifică şi în mare parte că nu sunt o zodie care se naşte pentru ei înşişi şi sunt o zodie pregătită pentru a ajuta, în general, în proiecte mari. Şi atunci să facă diferenţa între a se sacrifica pentru un singur om sau a se ajuta mai mult pe ei pentru a înţelege cum să se ridice la nivelul la care să facă chestia asta din punct de vedere profesional. Saturn îi va ajuta în următoarea perioadă pentru că ei oricum sunt o zodie de sacrificiu, oricum sunt o zodie a suferinţei. Saturn nu poate să le aducă în plus, le aduce mai degrabă o formă de conştientizare a rolului lor pentru că mulţi se întreabă de ce ei au anumite episoade în viaţă legate de acest tranzit. Peştii, în afară de faptul că termină anul cu o stare de optimism din punct de vedere financiar pentru că pentru ei urmează proiecte bune, proiecte noi, adică nu au o perspectivă proastă vizavi de anul care vine, ci din contră, poate au idei şi ar trebui să şi le urmărească. Aş spune că ies dintr-o stare de obligaţie, dintr-o stare de penitenţă şi capătă mai multă independenţă financiară. Au un an profesional foarte bune, un an în care pot învăţa lucruri noi. Trebuie să se regăsească mai mult pe ei. Dacă destinul şi marele benefic din Taur, vorbim despre zona aceasta vocaţională vizavi de tot ceea ce este frumos pentru că Taurul este o zodie venusiană, iar Peştii se pricep la muzică, la artă, la mâncare, la gătit. Deci, să se ducă cu curaj chiar dacă sunt oameni cu studii superioare. Dacă au fost prizonieri până acum şi nu s-au simţit bine în anumite corporaţii, mai degrabă fac ceva ce ştiu că îi face pe alţii fericiţi pentru că asta este menirea unui peşte: dacă nu vindecă, trebuie să îi facă pe alţi oameni fericiţi prin talentul lor, prin vocaţia lor. Şi atunci, cred că e un an foarte interesant pentru toate zodiile, dar mai ales pentru Peşti, de a te duce către lucrurile foarte mici care îi bucură pe alţi oameni şi să se profite un pic şi de pe urma aceasta. Peştii trebuie să fie un pic mai mult atenţi la sănătate şi la o serie de erori medicale pentru că asta poate să fie una dintre preocupările lor apropos de Saturn. Saturn o să le dea de lucru şi poate să îi încarce cu anumite probleme.