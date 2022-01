Horoscop pentru anul 2022, cu Cristina Demetrescu. Vești importante pentru fiecare zodie în noul an: ''Pentru Berbeci, noul an va fi unul norocos''

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Berbec

Berbecul are o binecuvântare anul acesta. Între 10 mai 2022 și 29 octombrie 2022, atunci când Jupiter va intra după 12 ani în zodia Berbecului, putem spune că este anul lui. Aceștia trebuie să-și facă o listă cu idei, să fie foarte concentrați și să facă tot ceea ce este nevoie pentru a începe un proiect nou. Curajul și independența sunt foarte importante pentru nativii zodiei Berbec. Există și o altă categorie de Berbeci, care pe perioada cât Jupiter nu va fi în Berbec, îl vor avea în casa sănătății. Pentru aceștia va fi extraordinar, deoarece vine cu vindecare, pot descoperi cauzele unor situații, pot găsi doctori buni și pot primi diagnostice bune. Urmează o epocă de un an și jumătate pentru Berbeci în care trebuie să se stabilizeze financiar și să învețe lecția stabilității. Anul 2022 va scoate la suprafață efectele unor lucruri toxice pe care noi le-am făcut. Pentru nativii acestei zodii, noul an va fi unul norocos.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Taur

Destinul îi va ajuta pe Tauri. Oamenii își pot găsi marile iubiri, marile oportunități, ocazii, pot lua cele mai importante decizii din care trebuie să tragă niște concluzii. Taurii își vor acorda mai multă importanță. Atenție în schimb la aspectul financiar, până pe 14 aprilie nu sunt recomandate investițiile, pentru că este luna neagră pe casa banilor. Taurul este foarte protejat în anul 2022, aceasta poate fi protecție divină sau protecție prin oameni. Din 14 aprilie și până la sfârșitul anului, Taurii vor fi mai supărăcioși, mai emoționali. Jupiter este excepțional pe sănătate în perioada 10 mai- 29 octombrie. În 2022, Taurii nu au voie să piardă oportunitățile profesionale, deoarece este un element de apogeu profesional.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Gemeni

Pe Gemeni îi supără, până pe 14 aprilie, luna neagră. După care, după 14 iulie, luna neagră trece pe casa banilor până la sfârșitul anului și poate că ar fi bine să fie atenți la cheltuieli. În anul 2022, Gemenii trebuie să se ocupe de sănătatea lor. Unii nativi își vor descoperi dușmanii, pot constata că un prieten adevărat este de fapt cel mai mare dușman. Este timpul să conștientizezi cine ești tu de fapt. Gemenii își doresc lucruri mari de la noul an. Unii dintre ei vor trebui să renunțe la distracție, la ieșit cu prietenii ca să-și atingă cele mai înalte scopuri. Elementele cele mai bune pentru 2022 sunt studiile și cariera. Jupiter în Berbec le aduce Gemenilor protecție și ajutor.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Rac

Racii vor avea parte de fluctuații emoționale în anul 2022 care este o continuitate a procesului lor de schimbare radicală. Lucrurile merg într-un sens bun. Aceștia au parte de ajutor divin prin credință. Luna neagră, până pe 14 aprilie, stă pe casa sănătății, dar au scăpat de perioada marilor boli.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Leu

Pentru Lei, anul 2022 este unul fabulos din punct de vedere profesional, aduce valoare în viața acestora. Orice investiție va fi cu folos. Leul poate câștiga prin creativitate, poate vinde o proprietate. Teritoriul mai puțin bun este căsătoria și parteneriatele. Anul acesta nu au un sector bun al prietenilor. Leii ar trebui să se laude mai puțin în 2022 și să fie mai modești.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Fecioară

Fecioarele au posibilitatea de a evolua, de a explora. Anul 2022 face din Fecioară altceva decât o caracterizează în mod normal. Acestea nu sunt întotdeauna în rezonanță cu familia, sunt situații când familia le pune piedici în roate. Pentru nativii acestei zodii poate fi un an bun din punct de vedere sentimental, poate fi un an al iubirii. Anul 2022 este cel mai bun an al căsătoriei. Saturn este în continuare pe casa activității profesionale, joburi noi, proiecte noi, poate că este mai greu la început, dar totul se învață. Acest lucru este mai puțin bun pentru sănătate, dar cu puțină atenție totul va fi bine.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Balanță

Pentru Balanțe începe o perioadă de transformare majoră. Nu este neapărat genul de zodie care ia decizii ușor, deoarece este fie nehotărâtă, fie influențabilă din partea altora. Aceste schimbări pot apărea pe toate planurile. Balanțele pot avea ocupații noi, profesii noi, locuri de muncă noi, ideea este să îndrăznească. Anul 2022 le aduce și oportunitatea de a face bani, de a investi, de a cumpăra și de a face tranzacții în favoarea lor. Este un an bun pentru sănătate. Din primăvară până în toamnă, marele benefic intră pe casa căsătoriei, motiv pentru care anul 2022 este un an excepțional. Atenție la luna neagră care este într-o poziție culminantă, iar Balanțele în 2022 au o problemă cu autoritatea, unele ar putea renunța la studii sau își pot da demisia.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Scorpion

Scorpionii trebuie să se ocupe mai mult de ei, de familia lor. Anul 2022 pune foarte mult accentul și pentru familie, și pentru a investi într-o casă, totul devine mult mai ușor de administrat de el însuși. Scorpionul trebuie să valorifice resursele personale în acest an. Acesta se îndrăgostește, este într-o casă a iubirii foarte bună, iar destinul intră în Taur care pentru ei înseamnă căsătorie. Anul acesta vine cu de toate, cu iubire, copii și căsătorie. În schimb, mare atenție la descărcările karmice, deoarece karma este în zodia lor. Mai este un an bun pentru sănătate și pentru vindecare. În anul 2022, atenție și la călătoriile în afara țării.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Săgetător

Săgetătorul scapă de karmă. Destinul nu intră în niște case foarte ușoare și din această cauză, nativii acestei zodii trebuie să fie mai conștiincioși în ceea ce privește sănătatea. Fiind zodia lecție, acum este momentul să învețe despre organismul lui. În continuare este un an al comunicării. Acesta este un an foarte bun pentru casă, pentru vindecarea unor relații sufletești, dar și pentru achiziții, în schimb, nu este un an fabulos financiar. Anul 2022 este un an foarte creativ pentru Săgetători.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Capricorn

Capricornii scapă de unele probleme din ultimii ani. Destinul în Taur este pe casa 5 a iubirii și a copiilor, înseamnă că există predestinări din punct de vedere afectiv. Aceștia stau mai prost cu sănătatea la începutul anului, dar se va redresa. Mari provocări din relațiile Capricornilor de căsătorie, luna neagră intră în casa căsătoriei. Nativii acestei zodii și-ar putea lua o casă sau să investească. Este un an bun pentru examene, școli, a învăța o limbă străină, a semna niște contracte, dar nu în ultimul rând pentru comunicare. Saturn stă pe casa banilor și vrea să-i învețe să facă bani.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Vărsător

Vărsătorul trebuie să fie înțelept și să înțeleagă fiecare lucru interesant care i se întâmplă anul acesta. Când Saturn este pe Vărsător, toată atmosfera este mai puțin luminată, cu mai multe economii. Vărsătorii trebuie să investească în ei, au o perioadă de regăsire de sine, să acorde foarte multă atenție familiei, pun bazele unei afaceri, au un an foarte bun din punct de vedere financiar. Aceștia sunt și creativi, pot comunica, pot scrie cărți. În schimb, au parte de un început de an dificil, pentru că este lună neagră acolo. Mai multă atenție după 14 aprilie pentru sănătate și erori medicale. Pe de altă parte, cei care nu se mai regăsesc în anumite joburi, pot face un efort și anul 2022 va fi un an al eliberării.

Horoscop anul 2022, cu Cristina Demetrescu pentru Pești

Pentru Pești, anul 2022, aduce o imensă oportunitate de a se elibera. Jupiter le aduce și vindecare. Axa destinului este pe axa comunicării, axa drumurilor, dar și a examenelor. Peștii vor comunica mai mult și vor fi în centrul atenției. În schimb, este o perioadă mai puțin bună pentru sănătate. Anul 2022 este un an foarte bun financiar. Jupiter va trece în Berbec pe casa banilor și îi va ajuta să se valorifice, să se aprecieze mai mult și să câștige mai bine.

