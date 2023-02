"Pustnicii din Rarău au prevestit războiul din Ucraina acum 12 ani" | Povestea românului care a lăsat Anglia pentru munţii Bucovinei

Mirela Voicu a poposit în această săptămână în ţinutul sacru al munţilor Rarău de unde a adus poveşti mirifice despre oamenii sfinţi care vieţuiesc acolo.

Deşi e bucovinean get-beget, domnul Petrică e venit de nouă ani în zona Rarăului, din Anglia, după ce regretatul părinte Iustin Pârvu i-a îndrumat paşii către Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rarău.

"Mi-a spus așa: măi, băiete, orice problemă ai avea, orice necaz în viața asta, să te duci să-i dai slavă lui Dumnezeu la icoana făcătoare de minuni pe Rarău. Şi așa am făcut, și acum nouă ani de zile - că am avut o bucurie, că am avut o supărare, nu-mi amintesc - am luat soția cu copiii să mergem pe Rarău.(...)

Am venit aici, am văzut acest loc minunat și mi-a venit gândul - trebuie să cumpăr acest loc.", povesteşte invitatul Mirelei Voicu.

Nu a fost simplu, dar a reuşit să îşi cumpere o căsuţă la doar 6 kilometri de Mănăstirea Rarău şi să devină, practic, un om al locului.

Ca "civil" în tărâmul pustnicilor, domnul Petrică depune mărturie pentru existenţa lor.

"Povestea pusnicilor este adevărată pentru că părinte lustin Pârvu mi-a spus, și trimitea aicea în pusnicie, sub ascultare, și măicuțe și călugări.(...) Un pusnic nu va spune niciodată că e pustnic. Fuge de lume pentru că el este omul rugăciune și nu are nevoie de alte lucruri, care nu sunt în în lista lui de priorități.", mai spune domnul Petrică.

Este foarte greu să-l găsești, pentru că ei nu se lasă găsiți.

Războiul din Ucraina prevestit de 12 ani: Mi-e frică să povestesc

Din ce știu, sunt şi veniți din Ucraina, din Rusia, din Arizona, din locul părintelui Efrem Grecul, un părinte excepțional, care a plecat la Domnu, cred că sunt 2-3 ani, care prorocea și tot ce a spus, totul s-a întâmplat....

A prevestit filmul războaielor, de vreo 12 ani știu acest lucru cu război din Ucraina și ce-a spus așa văd că merg lucrurile, dar mi-e frică să le povestesc că să fie pe un canal public și să fiu eu factori de decizie să influențez.

Întâlnire cu un pustnic care trăieşte într-o peşteră sub pământ

Domnul Petrică a avut ocazia să vadă unde stă unul dintre pustnicii de pe Rarău, care l-a văzut că este om bun şi pasionat de învăţăturile Sfinţilor Părinţi.

Când a văzut că-i cunosc și am gând bun, mi-a spus vino cu mine și m-a luat, am urcat câteva ore pe jos. Nici acuma nu știu să mă duc să găsesc locul care era într-o peșteră sub pământ.

Intrai într-o cămăruță, era o ușă pusă. În dreapta era o magazie foarte mică, în stânga o cameră cu icoane, un pat fără saltea stătea pe 2-3 scânduri, o sobiță mică. Şi-a făcut foc, era frig afară și când a făcut foc s-a încălzit instant și am stat de vorbă despre Sfinții Părinți, despre ortodoxie, despre multe lucruri. Am simțit că a stat timpul în loc. Cred că am vorbit 2-3 ore acolo și trebuia să plec. I-am zis te rog frumos, trebuie să mă conduci, că eu nu știu să ajung înapoi. M-a condus și mă mai întâlnesc din când în când cu cu el."

Bucovina, grădina Maicii Domnului, la fel ca Athosul

Invitatul Mirelei Voicu a mai povestit că a aflat la o vizită în Athos că, în cazul în care UE va impune ca femeile să aibă acces, călugării de acolo vor veni fix în zona Rarăului.

Gândul tuturor este să migreze, să vină aicea, să trăiască pe Rarău și Giumalău, pentru că rugăciunea, pacea, liniștea de aicea, punctul energetic te duc aproape de Dumnezeu. Îl simți mai aproape, rugăciunea o faci cu alt spor.

