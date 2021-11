Prof. dr. Vlad Ciurea și preot Vasile Ioana: "În mijlocul creierului există un centru al credinței, care vibrează"

Știința nu exclude credința și invers. Invitații Mirelei Voicu, prof. dr. Vlad Ciurea, specialist în neurochirurgie și preotul Vasile Ioana, doctor și el, dar de suflete, și-au prezentat deopotrivă încrederea în puterea științei dar și în cea a lui Dumnezeu.

"Nu poți face o activitate pe corpul uman, mai ales pe creierul uman dacă nu ești credincios. Că te apropii de organul cel mai aproape de Dumnezeu. Credința este în creier. S-au făcut anumite cercetări: în mijlocul creierului s-a descoperit un centru - nu este pur pentru religie, dar este un centru care acumulează emoțiile sufletului uman și acestei credințe. Există acest centru care cu metodele actuale îl pun și vibrează ca și o inimă, în mijlocul creierului. În momentele de slujbă, când se ascultă Evanghelia, vibrează.", a declarat prof. dr. Vlad Ciurea.

Neurochirurgul a argumentat în continuare afirmațiile cu privirea existenței acestui centru emoțional-spiritual din creierul uman.

"Mai mult, s-a făcut un lot de măicuțe care au fost studiate pe cea ce se numește RMN funcțional, un RMN care arată funcțiile creierului care se desfășoară, se mișcă. Și ele erau la repetate și repetate rugăciuni pe care știm că le fac măicuțele... S-au făcut asemenea studii și s-a arătat pe RMN funcțional că există centri ai credinței în creierele acelor măicuțe, care vibrau în mod total.", a mai explicat neurochirurgul.

Preot Vasile Ioana: Călugării în rugăciune secretă același hormon ca bebelușii la sânul mamei

În cadrul discuției, filmate în biserica Sfântul Nicolae dintr-un lemn din București, a intervenit și preotul Vasile Ioana care a continuat ideea profesorului Ciurea cu privire la studiile științifice ale actului de credință.

"Am înțeles că și la Sankt Petersburg s-a făcut, tot așa de către oamenii de știință, un studiu pe călugării dintr-o mănăstire care stăteau în străni. Gândiți-vă ce face un călugăr... Lasă tot! Lasă casă, mașină, familie... Lasă tot și se predă în brațele iubitoare ale lui Dumnezeu.

Și acești călugări stăteau în străni și ați văzut că noaptea la rugăciune, la miezul nopții când preotul spune acolo, încet, ceva la lumânare, totul cu puțină lumină și ei stăteau așa, într-o stare de trezvie harică și de rugăciune. Oamenii de știință au descoperit că ei în momentele alea secretau același hormon pe care îl are copilul în brațele mamei când suge la sân. Această pace, această relaxare pe care o are copilul, care mănâncă și adoarme repede. Pentru că el intră în starea aceea de încredere totală în cel care îl hrănește.

La fel și călugărul din mănăstire când stă și se roagă, el se simte în brațele iubitoare ale lui Dumnezeu și acolo nu are nevoie de averi, nu are nevoie de poziție socială, nu are nevoie de bani.", a povestit preotul.

