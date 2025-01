15 morți într-o busculadă la cea mai mare festival religios din lume, în India. ”Erau oameni întinși peste tot, nu știu dacă erau vii”

O busculadă produsă la cea mai mare adunare religioasă din lume, în India, a ucis cel puţin 15 persoane şi a rănit multe altele, a declarat miercuri pentru AFP un medic prezent la festivalul Kumbh Mela, scrie The Guardian. Guvernul nu a transmis încă un bilanț oficial, dar oficialii locali vorbesc de 38 sunt morți. Imaginile de la fața locului arată scene haotice, cu oameni care își caută disperați rudele și polițiști care încearcă să țină mulțimea sub control.

Nu e prima oară când au loc busculade mortale la festivalurile religioase indiene, iar Kumbh Mela, cu mulţimile sale inimaginabile de credincioşi, avea deja un istoric sumbru înainte de ultimul incident din primele ore ale dimineţii.

