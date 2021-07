60.000 de euro, oferiți unui super model din Serbia, ca să îl seducă și compromită pe tenismenul Novak Djokovic: "Mi-a spus să merg cu camera ascunsă"

O revistă din Serbia, ”Svet and Scandal” a dezvăluit că Novak a fost cât pe ce să devină victima unei înscenări, chiar la petrecerea lui.

”Mi s-a spus să merg cu camera ascunsă și să încerc să-l seduc pe Novak”

Super modelul Natalija Scekic, spune că a fost contactată de un tip influent pentru a-i întinde o cursă lui Djokovic.

“Este adevărat că am fost sunată de cineva pe care-l cunoșteam și pe care-l consideram un om serios. Știam cu ce se ocupă.

Când a vrut să ne întâlnim, am crezut că este vorba de afaceri. Dar, în cursul discuției, mi-am dat seama că nu are nicio legătură cu asta.

Mi-a spus să merg cu camera ascunsă și să încerc să-l seduc pe Novak și să filmez. El mi-a spus că totul e aranjat și că voi primi 60 de mii de euro și un voiaj oriunde în lume dacă accept.

Am râs, am crezut că este o glumă, dar el era foarte serios. M-am simțit umilită și jignită. Am vrut să-i torn un pahar în cap, dar eram într-un loc public. Mi-am strâns lucrurile și am plecat.

Sper că nu a găsit pe altcineva care să-i facă asta lui Novak, este un om exemplar, cu familie”, a dezvăluit Natalija Scekic.

Novak Djokovici este căsătorit și are doi copii cu soția lui, Jelena Djokovic

"Novak e un tată devotat și își joacă excelent rolul de părinte. Desigur, din păcate, el mă ajută cât poate în privința copiilor, în limita timpului disponibil, pentru că e o persoană care are multe responsabilități", spunea Jelena Djokovic, în luna mai, pentru publicația Kurir, citată de Tennis World USA.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal