A auzit niște zgomote ciudate și s-a dus să vadă ce face fiica ei. Când a văzut ce se întâmplase a suferit un adevărat șoc

foto- Pexels

O mamă a povestit despre drama în care s-a transformat viața ei de când fiica sa și-a pierdut viața.

Eboney Cheshire avea doar 13 ani atunci când a murit. Acum, după opt luni, cadourile cumpărate de mama ei pentru ea încă stau în casă și așteaptă să fie desfăcute.

Kerry Williams, în vârstă de 40 de ani, s-a întors acasă de la muncă și a văzut-o pe fiica ei stând pe canapea și trimițând mesaje. Cele două au schimbat câteva vorbe legate de casă, fără să-și închipuie că vor fi ultimele cuvinte pe care și le adresau.

Eboney a părăsit camera, iar mai târziu în acea seară lumea lui Kerry a fost dată radical peste cap, potrivit Metro.

„M-am dus la culcare și am auzit un zgomot. La început am crezut că era probabil Eboney care stătea pe telefon. Am auzit același sunet din nou și ceva m-a făcut să mă duc să verific dacă era bine”, a spus mama adolescentei.

Femeia și-a văzut fata cum își dădea ochii peste cap și a chemat imediat ajutor.

Paramedicii au făcut tot posibilul să o salveze, dar nu au mai reușit. Patru ore mai târziu, Eboney era moartă. Se pare că consumase

ecstasy, deși în casă nu au fost găsite droguri.