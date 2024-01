A murit Adan Canto. Actorul era cunoscut pentru rolurile sale din "X-Men”, "Narcos” și "Designated Survivor”. Avea 42 de ani

Adan Canto, cântăreţ şi actor mexican cunoscut pentru rolurile sale din "X-Men: Days of Future Past", "Agent Game" şi din serialul TV "The Cleaning Lady", a murit la vârsta de 42 de ani.

Publicista Jennifer Allen a transmis că Adan Canto a murit din cauza unui cancer apendicular.

Actorul ar fi ales să păstreze diagnosticul său privat.

"Adan avea o profunzime de spirit pe care puţini o cunoşteau cu adevărat. Cei care l-au întrezărit au fost schimbaţi pentru totdeauna. Va fi foarte regretat de mulţi", a scris Allen.

"Pentru totdeauna comoara mea Adan, ne vedem curând", a scris soţia sa pe contul ei de Instagram.

Adan Canto s-a născut în Ciudad Acuña, Coahuila, Mexic, şi a crescut în Texas. Canto şi-a început cariera la 16 ani, când a plecat de acasă în Mexico City cu scopul de a lucra ca și cântăreţ şi compozitor.

Apoi, a început să se ocupe de actorie, debutând la televiziune în 2009 în serialul mexican "Estado de Gracia".

Debutul său american s-a produs în 2013, în serialul dramatic "The Following" al lui Kevin Williamson pe Fox. Printre rolurile sale celebre se numără cel al vicepreşedintelui ales Aaron Shore în "Designated Survivor", al politicianului columbian Rodrigo Lara Bonilla în "Narcos" şi cel al mutantului Sunspot în "X-Men: Days of Future Past".

Adan Canto a jucat în debutul regizoral al lui Halle Berry, "Bruised", dar şi în "Agent Game". De asemenea, Canto a regizat primul său scurtmetraj în anul 2014 şi un al doilea în 2020, un western provocator cu Theo Rossi în rolul principal.