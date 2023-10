"Salvați-mi copilul!" | Cumplitul accident de autobuz din Italia, povestit de doi salvatori din Africa | Reacția MAE după incident

Scenele dramatice care au urmat prăbușirii unui autobuz cu turiști de pe un pasaj rutier în Italia, în apropiere de Veneția, au fost relatate pentru presa din peninsulă de doi muncitori din Gambia.

Sursa foto: hepta / Zuma Press / Andrea Merola

Aceștia s-au numărat printre primii ajunși la fața locului și-au riscat viețile pentru a ajunge la victimele captive în vehiculul care a luat foc, după ce s-a prăbușit, marți seara.

"Am auzit un vuiet. Nu mi-a venit să cred că s-a prăbușit un autobuz. Am încercat să intervin folosind un stingător, apoi au sosit polițiștii și am scos, cu ei, niște oameni din vehicul. La solicitarea lor, le-am dat o mână de ajutor pompierilor la scoaterea victimelor. Erau mulți oameni, nu i-am numărat. Unii erau morți. Nu am mai văzut așa ceva, atât de urât", a declarat unul dintre africani, în vârstă de 27 de ani.

"Am văzut și o fetiță. Cred că era străină, pentru că mama ei vorbea în engleză și striga 'fiica mea, vă rog, salvați-mi copilul'", a continuat el, conform Observator News.

La bordul autocarului se aflau turiști străini, între care ucraineni, francezi, spanioli, croați și germani. Aceștia se întorceau la Marghera după ce fuseseră la Veneția. Singura victimă italiană este șoferul, Alberto Rizzotto, în vârstă de 40 de ani.

Cel puțin 21 de morți și 18 răniți au fost consemnați în urma teribilului accident.

MAE: "Nu sunt momentan informații privind români implicați în accidentul de lângă Veneția"

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin intermediul Consulatului General al României de la Trieste s-a autosesizat, ca urmare a apariției în presa locală a unui articol cu privire la un grav accident rutier produs la data de 3 octombrie 2023, în zona localității Mestre, în care a fost implicat un autobuz de linie ce circula în direcția localității Maghera și care a sărit de pe un pasaj suspendat și a luat foc.

Reprezentanții oficiului consular au întreprins demersuri, în regim de urgență, pe lângă autoritățile locale, solicitând informații suplimentare cu privire la cetățenia, identitatea, starea de sănătate a persoanelor afectate și circumstanțele producerii accidentului. Până la acest moment nu există informații despre existența unor cetățeni români printre victimele accidentului.

Reprezentații oficiului consular mențin contactul cu autoritățile locale italiene, fiind pregătiți să acorde asistență consulară în funcție de solicitări, conform competențelor legale. Până în acest moment, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Trieste: +39 040 411 652; +39 040 452 8136; +39 040 416 350.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon al ambasadei: +39 340 882 1688", se spune în comunicatul ministerului român.