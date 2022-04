Actorul Kenneth Tsang, personaj negativ în "James Bond", a fost găsit mort într-un hotel

Actorul în vârstă de 87 de ani a fost găsit de personalul hotelului, la două zile de la revenirea sa din Singapore.

Kenneth Tsang era un actor renumit, datorită unei cariere care s-a întins pe şase decenii şi cu peste 200 de roluri incluse în baza de date IMDB (Internet Movie Database).

Actorul Kenneth Tsang a murit

Rolurile sale memorabile au fost interpretate în timpul perioadei de aur a cinema-ului din Hong Kong, în anii 1980 şi 1990, în filme precum „The Killer”, „Supercop”, „Peking Opera Blues” şi „Once A Thief”.

A fost una dintre puţinele vedete din Hong Kong din această epocă care s-a integrat la Hollywood jucând roluri secundare, în special personaje negative, în pelicule precum „The Replacement Killers”, „Anna and the King”, „Memoirs of a Geisha” sau „James Bond. Die Another Day”.