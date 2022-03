Momentul în care o rachetă rusească a lăsat o gaură în clădirea administrației din Nikolaev. Sunt cel puțin 7 morți și 20 de răniți

Conform preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cel puţin şapte persoane au fost ucise în bombardamentul asupra clădirii administraţiei regionale din Nikolaev, oraş situat la aproximativ 40 de kilometri de Herson, oraşul aflat sub ocupaţia rusă.

Potrivit autorităţilor locale, 22 de persoane au fost rănite.

VIDEO: CCTV footage caught the moment cruise missiles targeted the regional administration building in Mykolaiv this morning. pic.twitter.com/BmdARjixV0