Aeroportul din Viena le cere scuze românilor supuși la controale suplimentare de securitate. Europarlamentarul Ștefănuță: "Am avut dreptate! Sunt ilegale"

După ce europarlamentarii Nicu Ștefănuță și Vasile Blaga au cerut explicații privind controalele suplimentare aplicate cetățenilor români, Aeroportul din Viena a trimis un răspuns în care se recunoaște tratamentul oferit acestora, dând vina pe infrastructura terminalelor.

Sursa foto: pexels.com

"Suntem conștienți de faptele pe care le-ați descris și regretăm că pasagerii români de trebuie să treacă din nou prin controale de securitate în unele cazuri când schimbă avionul.", se arată în răspunsul oficial, făcut public de europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

"Practic, pasagerii de pe aeroporturile românești au statutul de securitate potrivit pentru a putea merge către alte destinații Schengen fără control de securitate suplimentar la Viena, întrucât aeroporturile românești sunt deja „One-Stop Security Ready” (OSS). Deoarece conexiunile specificate sunt zboruri non-Schengen, în ciuda statutului de securitate, trebuie efectuată o verificare a pașapoartelor după sosire.

Dacă aeronava este poziționată la Pier North (Terminal 3) după sosirea pe Aeroportul Internațional Viena, din motive structurale, pasagerii care sosesc din țările OSS se amestecă adesea cu cei din țările non-OSS.

În aceste cazuri, este necesar un alt control de securitate după controlul pașapoartelor. Pe lângă volumul de trafic, poziționarea depinde și de cerințele clienților noștri, ale companiilor aeriene și de următorul zbor planificat (Schengen sau Internațional).

Regretăm că pasagerii din România care doresc să-și continue călătoria către alte țări Schengen nu pot profita întotdeauna de statutul de securitate.

Cazul special conform căruia pasagerii non-Schengen au deja un statut de securitate echivalent cu cel al pasagerilor Schengen, din păcate, nu a fost previzibil la planificarea clădirii terminalului și, prin urmare, nu a putut fi luat în considerare la momentul respectiv.

Piatra de temelie pentru Terminalul 3 a fost pusă în ianuarie 2006, adică înainte de aderarea României la UE. Desigur, ne străduim întotdeauna să îmbunătățim infrastructura terminalelor.

Prin proiectul „South Extension”, aeroportul din Viena va construi o clădire terminală suplimentară care, printre altele, creează o conexiune între terminalele 2 și 3, care va permite pasagerilor să treacă de la poarta F la poarta C, de exemplu, fără a fi nevoie să părăsească zona de securitate.

Acest proiect ar fi trebuit finalizat conform planului în acest an, dar a trebuit să fie amânat din cauza pandemiei de COVID19. Deschiderea este acum programată pentru 2027.

Această ajustare ar putea, cel puțin în unele cazuri, să rezolve problema. Cel mai bun scenariu rămâne, însă, aderarea rapidă a României la Schengen", arată răspunsul oferit de Aeroportul din Viena.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță merge mai departe la Comisia Europeană

Aeroportul din Viena trece peste drepturile europene ale românilor. Mai multe controale de securitate sunt ilegale, spune Europarlamentarul Ștefănuță.

“Mai știți când am zis că austriecii ne umilesc și ne pun să stăm la cozi degeaba, doar pentru că nu suntem în Schengen? Am avut dreptate! Ba mai mult, am primit scuze de la Aeroportul din Viena care recunoaște că greșește și că nu respectă întocmai legislația europeană care menționează un singur control de securitate.

Responsabilii aeroportului invocă probleme de infrastructură: că e greu cu terminalele, că se amestecă și pasagerii non-Schengen cu cei din afara UE etc. Îmi pare rău, dar nu mă mulțumește răspunsul. E o încălcare a demnității umane a românilor!

E problema lor, nu a noastră. Suntem cetățeni europeni, iar dreptul UE ne spune că un control de securitate este suficient în tranzit (one stop security ready). Am sesizat, așadar, Comisia Europeană și am cerut să investigheze această situație și să ia rapid măsuri”, declară Nicu Ștefănuță.

În interpelarea trimisă ieri Comisiei Europene, Nicu Ștefănuță cere investigarea situației din Aeroportul Internațional de la Viena, dar și din alte aeroporturi europene în care românilor nu le sunt respectate drepturile, precum și tragerea la răspundere a guvernului austriac pentru ca acesta să respecte legislația privind libera circulație pentru cetățenii non-Schengen și să găsească soluții care să nu penalizeze de două ori românii din aeroporturile austriece.