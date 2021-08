Al Qaeda îi felicită pe talibani pentru ocuparea Afganistanului

”Această victorie şi preluare a puterii ne arată că jihadul şi lupta reprezintă mijlocul legal şi realist, în baza legii Sharia, de a restabili drepturile şi de a-i expulza pe cotropitori şi ocupanţi”, afirmă într-un comunicat ramura yemenită a Al-Qaida.

”Cât despre jocul democrației, și pacifism, acestea sunt un miraj, o umbră trecătoare, și un cerc vicios care începe cu 0 și se încheie tot cu 0”, potrivit comunicatului difuzat de site-ul specializat SITE, care supraveghează reţelele jihadiste din lume.

Talibanii i-au oferit refugiu liderului al Qaeda, Osama bin Laden, lucru ce a dus la invadarea Afganistanului de către americani după atacurile asupra turnurilor gemene din New York din 9 septembrie.

Statele Unite consideră AQAP cea mai periculoasă ramură a rețelei Al Qaeda, și a vizat combatanții acesteia în Yemen cu atacuri cu drone.

Duminică, luptătorii AQAP din Yemen au sărbătorit întoarcerea talibanilor cu focuri de armă în aer și cu artificii.

Ca parte a acordului negociat cu SUA, talibanii s-au angajat că nu vor permite instruirea, finanţarea sau recrutarea „teroriştilor, între care şi ai al-Qaeda, care ar putea ameninţa securitatea SUA şi a aliaţilor noştri”.

În ciuda promisiunilor talibanilor, și a încercărilor americane de a ignora problema, al Qaeda se află și acum în Afganistan

Luna trecută, ONU a publicat o evaluare bazată pe informaţii ale unor servicii secrete potrivit cărora gruparea „este prezentă în cel puţin 15 provincii afgane”, iar al-Qaeda în Subcontinentul Indian (AQIS), o grupare afiliată (India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan şi Insulele Maldive), „operează sub protecţie talibană din provinciile Kandahar, Helmand şi Nimruz”.

După moartea liderului Asim Umar în 2019, AQIS a fost condusă de Osama Mahmood, care nu e listat pe documentele ONU ca terorist, dar a fost purtătorul de cuvânt al grupării până cănd a ajuns lider.

Raportul ONU spunea că AQIS constă în mare parte din afgani și pakistanezi, dar că există de asemenea indivizi din Bangladesh, India și Mynamar.

Since the death of its leader Asim Umar in 2019, AQIS has been led by Osama Mahmood, who is not listed in UN documents for terrorists but was the group’s spokesperson before he was elevated to the chief slot.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal