Alec Baldwin a revenit pe Twitter cu un mesaj ciudat, cu o zi înainte de incidentul fatal. Întrebările care așteaptă răspuns după ce actorul și-a împușcat doi colegi

Souza, în vârstă de 48 de ani, a fost dus la spital cu ambulanța.

Halyna Huchins, directoarea de imagine lovită de proiectilul tras din arma mânuită de Baldwin, a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Universitar din New Mexico, unde a fost declarată moartă de medici.

În calitate de producător, Baldwin a mai colaborat în 2019 cu Joel Souza la filmul "Crown Vic", regizat de acesta din urmă și avându-l pe Thomas Jane în rol principal.

Investigația poliției este în desfășurare și s-a aflat că Baldwin a fost interogat de anchetatori.

Între timp, internauții remarcă faptul că ancheta polițienească trebuie să vină cu răspunsuri la mai multe întrebări, care sunt momentan nelămurite de primele relatări ale tragicului eveniment de joi.

Așa cum se întâmplă în astfel de circumstanțe, drama a scos la lumină elemente din trecut pe care unii internauți încearcă să le pună în legătură cu evenimentele curente.

Astfel, pe Twitter a fost redistribuită o postare a lui Alec Baldwin din toamna lui 2017, care face referire la un incident în care un polițist a împușcat mortal un suspect în zona Huntington Beach din Los Angeles.

"Mă întreb cum e să omori din greșeală pe cineva", a scris atunci actorul (foto următoare).

Ancheta și procesul care au urmat au relevat însă că ofițerul l-a împușcat cu intenție, de șapte ori, pe suspect, în urma unei altercații iar instanța a decis că polițistul a fost îndreptățit să utilizeze forța letală.

Pe contul de Twitter al lui Alec Baldwin (@AlecBaldwIn) este o singură postare recentă și lapidară, din 20 octombrie.

Mesajul este "What?" (Ce?) și nu lămurește prea mult la ce se referă această interogație.

Oricum, internauții au folosit oportunitatea acestui mesaj pentru a replica în legătură cu incidentul letal de joi.

"Te-ai întors (pe Twiter) după mai multe luni de absență. Mă bucur că îți marchezi revenirea cu o astfel de declarație impresionantă. Bine ai revenit", îi scrie lui Baldwin utilizatorul @rileysdad6419

"Nu pentru multă vreme, după ce s-a întâmplat astăzi (joi, n.r.)", remarcă @superxpaul.

"Între 20 și 25 de ani, fără posibilitatea de a fi eliberat condiționat", îi transmite actorului utilizatorul @KidPalmetto.

20 to 25 years with no chance of parole