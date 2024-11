Kamala Harris, primul discurs după înfrângerea în fața lui Trump: „Trebuie să acceptăm rezultatele”

Kamala Harris i-a promis lui trump o tranziție pașnică a puterii. Foto: Profimedia Images

Vicepreședinta Kamala Harris a susținut miercuri seară primul său discurs după înfrângerea în fața lui Donald Trump în cursa pentru Casa Albă, în fața Universității Howard, unde s-au adunat susținătorii săi.

„Vreau să încep prin a spune că și eu vă iubesc. Vin cu inima plină în fața voastră, sunt recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, plină de dragoste pentru țara noastră și plină de hotărâre.

Rezultatul acestor alegeri nu este cel pe care ni l-am dorit, nu este cel pentru care am luptat, nu este cel pentru care am votat. Vă rog să mă ascultați, însă. Lumina aceasta care reflectă promisiunea Americii va străluci mereu atâta timp cât nu cedăm, atâta timp cât continuăm să luptăm. Ea va continua să strălucească.

Iubitului meu Douglas și familiei noastre vreau să le spun că îi iubesc foarte mult. Domnului președinte Biden și doamnei Biden vreau să le mulțumesc pentru sprijinul lor. Domnului guvernator Walz și soției sale vreau să le spun că știu că vor continua să ne slujească poporul. Și vreau să transmit un mesaj pentru echipa mea extraordinară și pentru voluntarii care au făcut atât de multe eforturi, pentru cei care au mers la secțiile de vot, pentru cei care au lucrat în sistemul electoral vreau să le mulțumesc.

Sunt foarte mândră de cursa pe care am făcut-o și de felul în care am lucrat. În cele 107 ale campaniei am vrut să construim comunități, am vrut să reunim oamenii din toate straturile societății, oameni care sunt uniți de dragostea pentru țară și de entuziasmul pentru viitorul ei.

Am făcut asta știind că avem cu toții mult mai multe elemente în comun decât elemente care ne dezbină. Știu că aveți cu toții tot felul de emoții diferite, dar trebuie să acceptăm rezultatele acestor alegeri. Mai devreme l-am sunat pe președintele desemnat Trump și l-am felicitat pentru victoria sa și i-am spus că îi vom ajuta echipa să facă o tranziție pașnică a puterii”, a spus Kamala Harris.

Kamala Harris a declarat că va rămâne fermă în angajamentul său de a lupta „pentru libertate, pentru oportunități, pentru corectitudine și demnitatea tuturor oamenilor”.

„Deși recunosc aceste alegeri, nu recunosc lupta care a alimentat această campanie”, a spus Harris mulțimii.

Ea a adăugat: „Nu voi renunța niciodată la lupta pentru un viitor în care americanii își pot urma visele, ambițiile și aspirațiile, în care femeile din America au libertatea de a lua decizii cu privire la propriul corp și nu în care guvernul le spune ce să facă. Nu vom renunța niciodată la lupta pentru a ne proteja școlile și străzile de violența armată.”

Vicepreședintele Kamala Harris a încercat să își consoleze susținătorii - în special pe cei tineri.

„Pentru tinerii care ne privesc”, a spus Harris, „este în regulă să vă simțiți triști și dezamăgiți, dar vă rog să știți că totul va fi bine”. Ea a continuat: „Aș spune adesea că, atunci când luptăm, câștigăm, dar iată cum stă treaba: uneori lupta durează ceva timp. Asta nu înseamnă că nu vom câștiga”.

„Cel mai important lucru este să nu renunți niciodată. Nu renunțați niciodată. Nu încetați niciodată să încercați să faceți lumea un loc mai bun. Aveți putere”, a spus ea.

Harris a declarat că dorește ca susținătorii ei să trateze pe toată lumea cu amabilitate și respect, în timp ce continuă să lupte pentru „drepturile și libertățile fundamentale care trebuie respectate și susținute”.

„Vom continua să ducem această luptă în cabina de vot, în instanțe și în spațiul public. Și o vom duce, de asemenea, în moduri mai liniștite - în modul în care ne trăim viețile, tratându-ne unii pe alții cu bunătate și respect; privind în fața unui străin și văzând un vecin; folosindu-ne întotdeauna puterea de a ridica oamenii, de a lupta pentru demnitatea pe care o merită toți oamenii”, a spus ea.

„Lupta pentru libertatea noastră va necesita o muncă grea. Dar, așa cum spun mereu: Ne place munca grea”, a adăugat ea. „Munca grea este o muncă bună. Munca grea poate fi o muncă plăcută. Iar lupta pentru țara noastră merită întotdeauna. Merită întotdeauna”.

„Nu este momentul să ne dăm bătuți. Acesta este momentul să ne suflecăm mânecile. Este momentul să ne organizăm, să ne mobilizăm și să rămânem angajați de dragul libertății și justiției și al viitorului pe care știm cu toții că îl putem construi împreună”, a spus ea.

Vicepreședintele Kamala Harris a implorat publicul adunat la Universitatea Howard să „umple cerul” cu stele dacă America se îndreaptă spre o perioadă întunecată.

Parafrazând un vechi „adagiu”, Harris a spus audienței: „doar atunci când este suficient de întuneric poți vedea stelele”

„Știu că mulți oameni simt că intrăm într-o perioadă întunecată. Dar, pentru binele nostru al tuturor, sper că nu este cazul. Dar uite cum stă treaba, America, dacă este așa, hai să umplem cerul cu lumina unui miliard de stele strălucitoare. Lumina optimismului, a credinței, a adevărului și a devotamentului. Și fie ca această lucrare să ne ghideze chiar și în fața eșecurilor spre promisiunea extraordinară a Statelor Unite ale Americii”, a adăugat Harris.