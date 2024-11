Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Trump pentru ”victoria impresionantă”

Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump ”pentru victoria în alegeri”, subliniind că este nerăbdător să discute cu el despre ”modalitățile de a pune capăt agresiunii rusești împotriva Ucrainei”.

”Felicitări lui Donald Trump pentru victoria sa impresionantă în alegeri!

Îmi amintesc de întâlnirea noastră excelentă cu președintele Trump din septembrie, când am discutat în detaliu despre parteneriatul strategic între Ucraina și SUA, Planul de Victorie și modalitățile de a pune capăt agresiunii rusești împotriva Ucrainei.

Apreciez angajamentul președintelui Trump față de abordarea „pace prin putere” în afacerile globale. Acesta este exact principiul care poate aduce pacea din Ucraina mai aproape de realitate. Sunt optimist că vom pune acest plan în aplicare împreună.

Așteptăm cu nerăbdare o eră a unei Americi puternice sub conducerea hotărâtă a președintelui Trump. Ne bazăm pe un sprijin partizan puternic și continuu pentru Ucraina în Statele Unite. Suntem interesați să dezvoltăm o cooperare politică și economică reciproc avantajoasă, care să fie benefică pentru ambele națiuni.

Ucraina, ca una dintre cele mai puternice forțe militare din Europa, este hotărâtă să asigure pacea și securitatea pe termen lung în Europa și în comunitatea transatlantică, cu sprijinul aliaților noștri.

Aștept cu nerăbdare să îl felicit personal pe președintele Trump și să discutăm modalitățile de a consolida parteneriatul strategic dintre Ucraina și Statele Unite”, a scris Volodimir Zelensky pe o rețea socială.

