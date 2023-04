Alertă de nor toxic la Hamburg. Autoritățile au emis un avertisment de "pericol extrem"

Avertismentul a fost emis chiar dacă specialiștii nu au stabilit cât de periculoasă este situația. Oamenii au fost sfătuiți să evite zona afectată, iar locuitorilor li s-a cerut să închidă ferestrele și ușile.

Mai mulți polițiști, pompieri și alți lucrători de urgență au fost la fața locului.

Norul s-a format în urma unui incendiu izbucnit la o unitate de depozitare care a dus la evacuarea a 140 de persoane.

Citeşte şi: Explozie în Franța! Mai multe clădiri s-au prăbușit | Zeci de persoane au fost prinse sub dărâmături

Autorităţile au declarat că incendiul a început în jurul orei 4 dimineaţa în Rothenburgsort, la doar câţiva kilometri sud-est de centrul oraşului Hamburg şi că norul de fum se deplasa în direcţia centrului oraşului.

Trenul dintre Hamburg și Berlin, care trebuia să treacă prin zona afectată, va fi deviat și va avea o întârziere de aproximativ 90 de minute.

???Toxic cloud of smoke is coming to Hamburg,residents are instructed to close all windows and turn off air conditioners.Toxic smoke came from a major fire in the Rotenburgsort area,where two warehouses are burning. pic.twitter.com/6GtwsciVoa