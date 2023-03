Verdict în cazul lui Alex Murdaugh, avocatul acuzat că şi-a ucis soţia şi fiul

Alex Murdaugh, avocatul proeminent din Carolina de Sud, acuzat că și-a ucis soția și fiul după ce a fost prins furând de la firma de avocatură a familiei a fost condamnat, potrivit Sky News.

Sursa foto: Profimedia Images

Alex Murdaugh era un avocat foarte cunoscut și făcea parte dintr-o familie bogată, dar imaginea s-a destrămat după ce a fost prins furând bani de la firma de avocatură a familiei.

Alex Murdaugh a fost condamnat pentru uciderea soției și a fiului său, după un proces de șase săptămâni care a scos la iveală spectaculoasa cădere în dizgrație a proeminentului avocat.

Bărbatul de 54 de ani și-a împușcat soția, Margaret, în vârstă de 52 de ani, de patru sau cinci ori cu o pușcă în fața unor cotețe pentru câini de pe proprietatea lor rurală din comitatul Colleton din Carolina de Sud, la 7 iunie 2021.

În aceeași zi, el l-a împușcat pe fiul său Paul, în vârstă de 22 de ani, de două ori cu o pușcă de vânătoare.

Procurorii declaraseră că avocatul, care provine dintr-o familie cunoscută și bogată, a săvârșit crimele în încercarea de a distrage atenția de la faptul că a furat de la firma familiei pentru a-și alimenta dependența de droguri, notează Mediafax.

Juriul a deliberat timp de mai puțin de trei ore, după ce a audiat peste 75 de martori și a analizat aproape 800 de probe.

Jurații au fost informați despre prietenii și clienții pe care Murdaugh i-a trădat, despre încercarea sa eșuată de a-și înscena propria moarte în cadrul unui plan de fraudă de asigurare de mai multe milioane de dolari, despre un accident fatal de barcă în care a fost implicat fiul său, despre menajera care a căzut în casa familiei, despre locul crimelor și despre Bubba, labradorul care se hrănea cu găini și multe altele.

Însă o înregistrare video făcută cu telefonul mobil de fiul său Paul pare să-i pecetluiască soarta - Paul a filmat cu câteva minute înainte de a muri, iar martorii au declarat că aceasta a surprins vocile tuturor celor trei membri ai familiei.

Acest lucru a fost important deoarece, pentru mult timp, Murdaugh a declarat poliției că dormea când soția și fiul său au fost atacați.

În fața instanței, el a recunoscut însă că li s-a alăturat la cotețul câinilor, spunând că a luat un pui de la Bubba înainte de a se întoarce în casă cu puțin timp înainte de împușcături.

Când a fost întrebat de ce a insistat atât de mult timp că dormea, el a spus că dependența sa de opioide l-a făcut paranoic și neîncrezător în poliție.

Odată ce a mințit prima dată, s-a simțit prins în capcană, a spus el, adăugând: "Oh, ce pânză încâlcită țesem - odată ce am spus o minciună, am spus familiei mele, a trebuit să continui să mint".

Murdaugh a recunoscut că a furat milioane de dolari de la clienți, dar a insistat că nu și-a ucis soția și fiul.

"Nu i-aș face rău niciodată lui Maggie și nu i-aș face rău lui Paul - niciodată - sub nicio formă", a spus el.

Experții din ambele părți au fost de acord că trebuie să fi fost mult sânge la locul faptei, dar acuzarea nu a prezentat nicio dovadă de sânge pe haine.

De asemenea, armele crimei nu au fost găsite niciodată.

Tatăl, bunicul, bunicul și străbunicul lui Murdaugh au fost procurori aleși în zonă timp de peste opt decenii, iar firma de avocatură a familiei și-a construit reputația pe baza proceselor intentate împotriva marilor întreprinderi.

El va fi condamnat și riscă o pedeapsă de la 30 de ani de închisoare până la închisoare pe viață, fără eliberare condiționată.

Povestea apare într-o serie documentară de pe Netflix - Murdaugh Murders: A Southern Scandal, care este prezentat ca arătând „cum două crime dezvăluie un secol de corupție, putere și mușamalizare în Carolina de Sud”.