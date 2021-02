Angela Merkel, gafă după un discurs în Parlament. Şi-a uitat masca de protecţie

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a susţinut un discurs emoţionant în Parlament despre bătălia guvernului german împotriva pandemiei de coronavirus.

După finalizarea discursului, ea s-a aşesat liniştită pe scaun fără masca de protecţie, pe care o uitase pe pupitrul din dreptul căruia ţinuse discursul. Când a realizat gafa comisă a tresărit şi s-a dus imediat să îşi ia masca.

Momentul a devenit viral pe internet.

Merkel ended her speech. Sat down.

And the realized: the mask. pic.twitter.com/wX8kLz4s8d