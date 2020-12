Sfârşitul violent al celui mai cunoscut radiotelescop din lume. Colosul din Arecibo a servit drept decor pentru seria James Bond

Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă (NSF), un organism din SUA responsabil cu utilizarea acestui dispozitiv, a comunicat, marţi, că platforma instrumentului suspendat în greutate de 900 de tone s-a prăbuşit de la o înălţime de aproape 140 de metri (foto dreapta).

Conform anunţului NFS, accidentul nu s-a soldat cu victime.

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD