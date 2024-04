Arma secretă a Kievului, lăsată să se descurce singură în fața Rusiei: drona care intră în casă și sare în aer cu tot cu locuință

Depășiți numeric și la nivelul artileriei, ucrainenii au început să-și doteze dronele cu încărcături explozive mai puternice, capabile să provoace distrugeri mai mari.

Pe rețelele sociale circulă un clip care arată că o singură dronă ucraineană a fost de ajuns pentru a spulbera un imobil pe care rușii l-au ocupat în regiunea Donețk.

Imaginile surprind momentul în care acoperișul construcției este aruncat în aer de suflul exploziei.

Donetsk Oblast, a Ukrainian FPV munition equipped with a thermobaric warhead flies into a Russian-held house, demolishing it. pic.twitter.com/k6tJ2PJ1M5