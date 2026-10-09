Armata celui mai bogat rege din Africa va ave drone de atac cu AI și rază de acțiune de 2.000 de kilometri, cu ajutorul Franței

Firma producătoare din Franța spune că sistemul care dirijează dronele e conceput pentru a executa o misiune „fără control uman continuu” și independent de navigația prin satelit. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Marocul a semnat o scrisoare de intenție cu o companie AI din Franța pentru a dezvolta sistemul IRIFI, de drone de atac, cu rază lungă de acțiune, de până la 2.000 de kilometri, care urmează a fi dezvoltate și construite în Maroc, informează Business Insider Africa.

Programul ar urma să plaseze dezvoltarea și producția componentelor tehnologice critice în Maroc.

Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, considerat cel mai bogat monarh din Africa, și-a declarat recent sprijinul pentru Arabia Saudită în contextul noilor atacuri lansate de mișcarea Houthi din Yemen împotriva regatului din Golf. El a afirmat că orice atac asupra teritoriului saudit trebuie considerat și un atac asupra Marocului.

Firma franceză Harmattan AI spune că sistemul IRIFI este conceput pentru a executa o misiune „fără control uman continuu” și independent de navigația prin satelit.

Acordul prevede achiziția, dezvoltarea sistemului IRIFI și producția în Maroc. Anunțul tehnic al Harmattan prezintă gama pretinsă și designul de operare.

Harmattan Ai mai precizează că personalul militar desemnează țintele autorizate și stabilesc parametrii misiuni,i înainte de lansare. Sistemul execută apoi misiunea în cadrul acestor limite.

Navigația propusă combină operarea fără semnale de poziționare prin satelit și ghidarea optică în apropierea țintei. Compania prezintă această abordare ca fiind potrivită pentru medii în care comunicațiile sau navigația prin satelit pot fi bruiate.

Sarcina utilă a viitoarelor drone de atac marocane nu a fost dezvăluită de compania AI franceză. Nici anunțul și nici rapoartele analizate nu stabilesc un preț de achiziție, dimensiunea confirmată a comenzii sau data de livrare. Programul se bazează pe un parteneriat semnat în iunie 2026 cu administrația de apărare și forțele armate ale Marocului, care include și planuri pentru construirea unui centru de cercetare și dezvoltare în Rabat.