Armata Ucrainei susține că a ucis 3.500 de militari ruși, și alți 200 sunt ținuți ostatici

Consilierul biroului președintelui Mykhailo Podoliak a anunțat cifrele după lupte grele peste noapte.

Ucraina a respins forțele ruse din Vasilkiv, lângă Kiev, potrivit Kyiv Independent.

Bătăliile care au durat toată noaptea s-au încheiat acum, potrivit armatei ucrainene. Orașul rămâne sub controlul Ucrainei, a declarat primarul Vasilkiv, Nataliia Balasynovych.

People throwing Molotov at Russian tanks at night in Kiev, Ukraine #BreakingNews pic.twitter.com/uYbI8mpDci