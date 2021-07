După ce a izbucnit în râs în timpul unei vizite în zonele inundate, Armin Laschet, potenţialul succesor al Angelei Merkel, își cere scuze

În timpul unui discurs de omagiere rostit de preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, din spatele șefului statului, Armin Laschet a izbucnit în râs alături de alte șase persoane. Euforia sa a ținut timp de 30 de secunde.

Înregistrarea video, imortalizată de postul de televiziune local WDR, a fost difuzată de mai multe sute de ori pe Twitter sâmbătă.

This is Germany's conservative chancellor candidate Armin #Laschet laughing in the background as President Steinmeier talks about the flooding. via @susannnesorgen pic.twitter.com/SJp8HyM2Fi