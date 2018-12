Atac armat la Strasbourg! Sediul Parlamentului European a fost închis

Un atac armat a avut loc, marți seara, în centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin două persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite.

Sediul Parlamentului European din Strasbourg a fost închis în urma atacului cu focuri de armă. Eurodeputaţilor li s-a cerut să rămână în interior, a anunţat un purtător de cuvânt, transmite Reuters.

Atacatorul a fost identificat. Acesta ar fi infractor de drept comun, potrivit presei franceze.

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC