Update: Premierul francez a decis activarea celulei de criză interministeriale.

Update: Ancheta care a fost deschisă de procurori vizează acte teroriste.

Update: Atacatorul era categorisit drept ”fișă S”, ceea ce înseamnă pericol ridicat pentru securitatea națională. Acest lucru nu dă posibilitatea arestării, ci doar a supravegherii individului.

Update: Presa franceză afirmă că atacatorul era cunoscut ca frecventând medii extremiste din Strasbourg.

Update: Atacatorul a fost identificat. Acesta ar fi infractor de drept comun, potrivit presei franceze.

Potrivit bfmtv.com, suspectul a scăpat marți dimineață dintr-o căutare efectuată de jandarmi la domiciliul său, acolo unde jandarmii au găsit mai multe grenade. Căutarea avea legătură cu un jaf.

Știrea inițială

Focuri de armă au fost auzite, marți seara, în centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin patru persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite. Șapte dintre cele 11 persoane rănite sunt în stare gravă.

Centrul orașului a fost evacuat. După ce au auzit focurile de armă, oamenii s-au refugiat în perimetrul Târgului de Crăciun din zonă.

Sute de agenţi de poliţie, jandarmi şi militari au fost mobilizaţi în centrul oraşului Strasbourg. Împușcăturile s-ar fi auzit în apropierea unui Târg de Crăciun, din Piața Kleber, potrivit BBC.

Restaurantele din împrejurimi au fost încuiate și nimeni nu este lăsat să iasă sau să intre în acestea.

Sediul Parlamentului European din Strasbourg a fost închis. Eurodeputaţilor li s-a cerut să rămână în interior, a anunţat un purtător de cuvânt.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, informat în timp real cu privire la „evenimentele” de la Strasbourg, a hotărât să scurteze reuniunea în curs şi doreşte ca ministrul de Interne să se ducă la faţa locului, a anunţat Palatul Élysée într-o primă reacţie.

„Schimb de focuri în centrul oraşului Strasbourg. Vă invităm să rămâneţi acasă în aşteptarea clarificării situaţiei", a scris pe Twitter, Alain Fontanel, prim-adjunct al primarului oraşului.

Atacatorul nu a fost încă prins, a anunțat primarul Strasbourgului.

„Poliția face apel către toți cei care se află în oraș să nu iasă din casă. Incidentul a avut loc într-o zonă extrem de circulată. Tot centrul este închis și se actionează. Este acțiune în desfășurare. Sunt și mulți europarlamentari în Parlamentul European care sunt sfătuiți să nu iasă pentru că nu este sigur. Nu se vorbește despre un atentat terorist, pentru că încă nu sunt toate datele necesare”, a spus Sabina Iosub, corespondent special Antena 3 la Strasbourg.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC