Dezvoltatorii readuc la viață Casa Braikoff din București. Cum va arăta la finalul lucrărilor

Dezvoltatorii readuc la viață Casa Braikoff din București. Foto: Antena 3 CNN

Simbolurile de altădată ale Bucureștiului renasc cu ajutorul investițiilor private. Clădiri istorice, cândva embleme ale "micului Paris", sunt readuse la viață de dezvoltatori imobiliari care aleg să le restaureze. Într-un oraș plin de bijuterii arhitecturale abandonate, astfel de inițiative nu doar că înfrumusețează Capitala, dar contribuie și la dezvoltarea turismului și a economiei locale. Un exemplu elocvent este Casa Braikoff, aflată chiar în vecinătatea Ateneului Român.

În zona centrală a Capitalei, în apropierea Ateneului Român, se află Casa Braikoff, un adevărat simbol al Bucureștiului de altă dată. S-a aflat o bună perioadă de timp în stare avansată de degradare. Principalul investitor și dezvoltator imobiliar din București a văzut potențial în imobil și a decis să îl salveze. Acum se află în plin proces de restaurare.

Mihai Păduroiu - CEO divizia de birouri dezvltator imobiliar: One Athénée este o clădire extrem de cunoscută prin proximitatea față de Ateneul Român, dar și prin forma foarte particulară pe care o are. Este o clădire cu foarte multe trăsături, unice din punct de vedere al caracterului artistic și cultural-arhitectural. Am avut oportunitatea să o cumpărăm și să o restaurăm dându-i o nouă viață.

Clădire a fost construită în 1891 și are o suprafață de peste 2.000m². La finalizarea lucrărilor, la demisol, parter și primul etaj vor fi spații comerciale, iar etajele superioare vor avea destinație rezidențială.

Mihai Păduroiu - CEO divizia de birouri dezvltator imobiliar: Mediul privat joacă un rol esențial în procesul de restaurare a patrimoniului cultural-imobiliar al Bucureștiului, care este unul foarte bogat. Evident, însă este nevoie de o foarte bună colaborare și de mult sprijin din partea administrației publice și din partea mediului academic. Există în București foarte multe clădiri vechi și foarte vechi care sunt unice și au o valoare extraordinară, însă pentru a le reda comunității e nevoie de un efort financiar, tehnic, urbanistic extrem de mare.