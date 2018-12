Cine este autorul atacului armat din Strasbourg

Bărbatul care a deschis focul în centrul orașului Strasbourg a fost identificat de autoritățile franceze. Atacatorul are 29 de ani și s-a născut la Strasbourg, potrivit bfmtv.com.

Tânărul a tras în mulțime, marți seara, iar potrivit primelor informații, a ucis două persoane și a rănit alte 11.

„În momentul în care s-a încercat prinderea atacatorului, acesta ar fi fost rănit”, a spus Sabina Iosub, corespondent special Antena 3 la Strasbourg.

Suspectul este cunoscut de poliţie în legătură cu activitate infracţională fără caracter terorist, a declarat ministrul de interne francez Christophe Castaner,

Acesta ar fi infractor de drept comun, potrivit presei franceze.

Centrul orașului Strasbourg a fost evacuat.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI