Cutremur puternic aproape de Argentina şi Chile. Alertă de tsunami. Valuri uriașe ar putea lovi orașele de coastă care sunt evacuate

Un cutremur cu magnitudinea de moment estimată de USGS la 7,4 s-a produs vineri în larg, la 10 kilometri adâncime, în apropiere de coasta sudică a statelor Agentina şi Chile, ceea ce a declanşat o alertă de tsunami. Epicentrul seismului este la aproximativ 219 km de oraşul argentinian Ushuaia, potrivit BBC.

Seismul s-a produs la ora locală 8:58 (15:58, ora României).

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 200 km S of #Ushuaia (#Argentina) || 10 min ago (local time 08:58:29). Follow the thread for the updates? pic.twitter.com/groD2eeyaz