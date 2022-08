Atac armat la un sediu FBI din statul Ohio | Incidentul vine la trei zile după percheziția FBI la reședința lui Donald Trump

Potrivit oficialilor federali, bărbatul a încercat să forțeze intrarea în zona de screening a vizitatorilor de la biroul FBI, apoi a fugit.

El a fost urmărit pe autostrada interstatală 71 și a fost implicat într-un schimb de focuri cu poliția.

Autoritățile au închis autostrada în ambele direcții.

Nu au fost semnalate imediat persoane rănite.

CNN a transmis că autoritățile ar fi reușit să "izoleze" suspectul, care, la ora acestei actualizări, încă nu fusese reținut.

Este vorba de un bărbat într-o cămașă gri, echipat cu o vestă anti-glonț.

Oficialii din Ohio au închis, de asemenea, o zonă pe o rază de aproximativ un kilometru și jumătate în apropiere de autostradă și i-au avertizat pe localnici și pe proprietarii de magazine să încuie ușile și să rămână înăuntru.

O echipă de investigație a FBI a sosit la locul atacului.

At approximately 9 AM this morning an armed subject attempted to breach the Visitor Screening Facility at #FBI Cincinnati. After an alarm and a response by FBI special agents, the subject fled north onto Interstate 71. pic.twitter.com/vFZHnpbM9L