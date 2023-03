Atac armat în Tel Aviv. Trei persoane au fost rănite | Primele imagini din timpul atacului

Trei persoane au fost rănite, iar atacatorul a fost împuşcat de forţele de ordine.

Numeroşi polițiști și cadre medicale au intervenit pe o stradă principală din centrul orașului, unde bărbatul înarmat a comis atacul sângeros.

"Suspectul a fost neutralizat de polițiști", arată un comunicat al poliției.

My city Tel Aviv under attack tonight as a terrorist opened fire at innocent civilians in a bar. 3 injured, 2 critically. The terrorist has been stopped, thankfully.



Praying for the victims! pic.twitter.com/aBI7Ef3Z75