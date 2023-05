Atac dezlănțuit al Moscovei asupra Kievului. Rusia a "salutat" cu drone și rachete revenirea lui Zelenski din turneul european

Martorii vorbesc despre un atac susținut, iar autoritățile anunță că trei persoane au fost rănite.

Raidul aerian este al optulea efectuat în această lună de forțele ruse asupra capitalei ucrainene și a fost caracterizat drept "excepțional, prin densitatea sa" de către Serghei Popko, șeful administrației militare a orașului.

El a spus că rușii au fost folosit "un număr maxim de rachete în cel mai scurt timp".

"Potrivit informațiilor preliminare, marea majoritate a țintelor inamice din spațiul aerian al Kievului au fost detectate și distruse", a menționat Serghei Popko.

Primarul Vitali Kliciko a declarat că unele resturi de rachete au căzut în cartierele centrale, inclusiv peste grădina zoologică a orașului.

Atacul a avut loc în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătea să-și încheie turneul european, în cadrul căruia a vizitat Italia, Germania, Franța și Marea Britanie.

#Kyiv under attack



But this is probably the most protected city in the world now judging by our air defenses ??#UkraineWillWin pic.twitter.com/DxzTzwTLZR