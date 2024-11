Atac sângeros cu cuțitul în școală din China. Opt oameni au fost uciși și alți 17 au fost răniți

Opt persoane au fost ucise şi alte 17 rănite într-un atac cu cuţitul comis, sâmbătă, de un student de 21 de ani într-o şcoală din oraşul Wuxi din estul Chinei, au anunţat autorităţile, precizând că suspectul a fost arestat, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„La ora 18:30, a avut loc un atac cu armă albă la Institutul Profesional de Arte şi Tehnologie din Wuxi”, în provincia Jiangsu, şi „a lăsat în urmă opt morţi şi 17 răniţi”, a precizat poliţia.

? 8 people killed and 17 injured in knife attack at vocational school in city of Yixing in Jiangsu, eastern China: Local police pic.twitter.com/LyeqGlzLdL