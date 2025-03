Atac terorist în Israel. Un bărbat a luat arma unui soldat peste care a dat cu maşina şi a început să tragă în şoferi

Autorul atacului terorist a fost ucis de ofițerii din districtul de coastă al poliției de frontieră, care se aflau în drum spre un exercițiu de antrenament. Sursa foto: Getty Images

Este alertă în Israel, după ce a avut loc un atac terorist. Un bărbat de 70 de ani a murit şi un tânăr de 20 de ani este rănit grav, după ce o maşină a intrat într-un grup de civili aflaţi într-o staţie de autobuz, aflată în apropiere de orașul Yokneam. Ulterior, atacatorul a coborât din autoturism, a înjunghiat una dintre victime, care este soldat, după care i-a luat arma şi a tras mai multe focuri de armă asupra şoferilor care treceau prin zonă. Poliţiştii israelieni l-au împuşcat pe individ.

Publicaţia The Times of Israel a transmis că tânărul care a fost înjunghiat este un soldat de 20 de ani care aştepta în staţie. După ce l-a înjunghiat, atacatorul a luat puşca soldatului şi a deschis focul, omorând un bărbat în vârstă care conducea pe şosea.

"A venit un terorist cu o privire înspăimântătoare. A încercat să treacă peste el, a luat arma tânărului și a început să tragă după ce l-a înjunghiat. Am strigat la oameni să fugă. Ofițerii de poliție din zonă l-au neutralizat", a povestit unul dintre martorii atacului terorist, Gideon Shalom.

Soldatul, care serveşte ca şofer de camion de mare tonaj în Corpul Blindat al armatei, a fost dus la spitalul Rambam pentru tratament. Un oficial din cadrul serviciului israelian de ambulanţă a declarat că un tânăr de până în 30 de ani, care a fost rănit prin înjunghiere a fost transportat la spital. Din păcate, el se află în stare gravă şi instabilă.

"Un terorist a deschis focul asupra civililor şi a fost imediat neutralizat de poliţiştii prezenţi la faţa locului", a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei israeliene, explicând că atacul a avut loc la intersecţia Tishbi, lângă Yoqneam, la aproximativ cincisprezece kilometri sud-est de Haifa.

Atacatorul a fost împușcat și ucis de ofițerii din districtul de coastă al poliției de frontieră, care se aflau în drum spre un exercițiu de antrenament. Presa din Israel a mai relatat că oamenii legii și-au oprit vehiculul ca să se lupte cu individul.

"Eram în drum spre o sesiune de antrenament în Beit She'an când am văzut un terorist în mijlocul drumului cu o armă. Am strigat la băieți să coboare cât mai repede posibil. Eram șapte în două vehicule. Am coborât în formație și l-am eliminat pe terorist", a declarat unul dintre ofițerii Poliției de Frontieră care l-au neutralizat pe atacator a declarat la fața locului, potrivit jurnaliştilor de la publicația israeliană Ynet.

Comandantul lor a adăugat: "Ați desfășurat o operațiune profesionistă, concentrată. V-am văzut hotărârea de a vă angaja – exact ceea ce așteptăm de la luptătorii noștri în astfel de incidente. Ați neutralizat un terorist și ați prevenit un dezastru mult mai mare. Felicitări pentru acțiunea voastră. Merită recunoaștere".

Autorul atacului ar fi un cetăţean israelian în vârstă de 25 de ani din oraşul Wadi Ara (nord), au relatat cei de la Haaretz.