Atacatorul lui Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a fost arestat. Ce spun martorii incidentului

Atacatorul este în custodia poliției și supus unei anchete

Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul Danemarcei a fost atacat pe o stradă din Copenhaga. Agresorul, care mergea pe bicicletă, a lovit-o cu pumnul pe şefa guvernului.

El a fost imediat imobilizat de poliţişti şi arestat, transmite Reuters.

Poliţia din Copenhaga a confirmat că a avut loc un incident în care a fost implicat premierul, dar nu a oferit detalii suplimentare.

„O persoană a fost arestată în acest caz şi este supusă anchetei. Pentru moment, nu avem alte comentarii sau observaţii de făcut”, a anunţat poliţia într-un comunicat publicat pe rețeaua X.

Doi martori au declarat pentru cotidianul danez BT că au văzut-o pe Mette Frederiksen sosind în piaţă în timp ce stăteau lângă o fântână în jurul orei 18.00 (16.00 GMT). „Un bărbat a venit din direcţia opusă şi a împins-o puternic în umăr, făcând-o să se clatine în lateral”, au povestit cele două femei pentru jurnal.

Deşi a fost „împinsă cu putere”, Mette Frederiksen nu a căzut la pământ, au spus ele.

Tot conform celor doi martori, prim-ministrul a intrat apoi într-o cafenea din apropiere ca să-şi revină.

Potrivit presei, viaţa premierului nu este în pericol, dar acesta s-a declarat extrem de şocat în urma incidentului violent. Imediat au apărut şi primele reacţii internaţionale. Atacul asupra prim-ministrului este îngrozitor, a transmis preşedinta parlamentului european Roberta Metsola.

„Atacul de astăzi asupra prim-ministrului danez este îngrozitor. Violența nu are loc în politică. Fii puternică, Mette”, a scris pe platforma X Roberta Metsola, președintele Parlamentului European.

Incidentul are loc cu puţin timp înainte ca danezii să se îndrepte spre urne în cadrul alegerilor europene.

Lideri politici europeni, printre care și premierul Marcel Ciolacu, și-au exprimat solidaritatea cu premierul danez.

Premierul Marcel Ciolacu alături de alți lideri europeni a reacţionat după ce Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a fost atacată şi lovită în centrul oraşului Copenhaga.

”Violenţa nu îşi are locul în societăţile noastre. Solidaritatea noastră este cu tine, dragă Mette, şi cu poporul danez”, a transmis Marcel Ciolacu, într-o postare pe reţeaua X.

De asemenea, președintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat acest atac, numindu-l „un atac împotriva tuturor celor care credem într-o Europă a libertății, toleranței și păcii".

"Mette Frederiksen este un lider angajat, o persoană minunată și un prieten grozav. Atacul care a fost suferit în această seară este un atac împotriva tuturor celor care credem într-o Europă a libertății, toleranței și păcii. I-am transmis sprijinul meu și al cetățenilor spanioli în aceste vremuri dificile. Violența nu are loc în UE", a scris Pedro Sánchez pe platforma X.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, s-a declarat revoltat de acest incident.

"Revoltat de atacul asupra premierului danez Mette Frederiksen @statsmin în Copenhaga în seara asta. Condamn ferm acest act laș de agresiune. Toate gândurile mele sunt la tine și familia ta, dragă Mette și sper că vei depăși acest atac îngrozitor în curând",a scris Charles Michel, pe platforma X.

Şi preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj de solidaritate lui Mette Frederiksen după atacul suferit.

"Gândindu-ne la @Statsmin Mette Frederiksen, care a fost atacată pe o stradă din Copenhaga. Violența nu are loc în societățile noastre. Îi doresc primului ministru putere în această perioadă", a scris Maia Sandu, pe platforma X.

De asemenea, Președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat șocată de acest incident.

"Dragă @Statsmin Mette, am fost atât de șocată de vestea că ai fost agresat în seara asta. Condamn acest act disprețuitor care vine împotriva a tot ceea ce credem și pentru care luptăm în Europa. Vă doresc putere și curaj - știu că aveți o mulțime de ambele", a scris președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe platforma X.

Violenţa a devenit o temă în întreaga Europă, în timpul campaniei electorale

Premierul Slovaciei, Robert Fico, se recuperează după o tentativă de asasinat de către un bărbat înarmat.

De asemenea, europarlamentarul social-democrat Matthias Ecke a fost bătut în timp ce făcea campanie în Germania, iar un politician din partidul de extremă-dreapta AfD a fost înjunghiat marţi de un suspect care mânuia un cutter în Mannheim, în sud-vestul ţării, potrivit poliţiei.