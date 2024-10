„Au ucis oameni toată ziua. 3 zile am adunat cadavre”. 600 de civili au fost împușcați în cel mai mare masacru din ultimii zeci de ani

Masacrul de la Barsalogho a avut loc când localnicii au primit ordin de la armată să sape o rețea vastă de tranșee în jurul orașului pentru a-l proteja de jihadiști. Foto: Profimedia Images

Până la 600 de persoane au fost împușcate în câteva ore de militanții cu legături cu Al Qaeda într-un atac asupra unui oraș din Burkina Faso, potrivit unei evaluări a guvernului francez care aproape dublează numărul de morți citat în rapoartele anterioare. Este unul dintre cele mai mortale atacuri din Africa din ultimele decenii. Civilii au fost împușcați și uciși în timp ce săpau tranșee pentru a apăra orașul Barsalogho, potrivit CNN.

Militanții Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), o organizație afiliată Al Qaeda cu sediul în Mali și activă în Burkina Faso, au deschis focul de pe motociclete și au ucis sătenii potrivit mai multor videoclipuri cu atacul din 24 august postate de conturile pro-JNIM pe rețelele sociale. Mulți dintre morți erau femei și copii, iar filmarea este punctată de sunetul unor focuri de armă automate și țipetele victimelor în timp ce acestea sunt împușcate.

Numărul îngrozitor al morților, dacă estimarea guvernului francez va fi confirmată, ar marca un moment neobișnuit de brutal în Sahel. O serie de lovituri de stat în Mali, Burkina Faso și Niger au dus la plecarea forțelor franceze și americane. Mercenarii ruși chemați de junte pentru a-și întări controlul au lăsat, în schimb, un vid în care jihadiștii au prosperat.

Organizația Națiunilor Unite a estimat inițial că numărul morților a fost de cel puțin 200. JNIM a declarat că a ucis aproape 300 de persoane, dar a susținut că a vizat membrii miliției afiliate armatei, mai degrabă decât civili.

Un oficial francez a declarat pentru CNN că a avut loc o „deteriorare semnificativă a situației de securitate” în Burkina Faso, unde „grupurile armate-teroriste se bucură de o libertate de acțiune din ce în ce mai mare, deoarece forțele de securitate nu pot face față”. Raportul notează un atac asupra unui convoi militar în satul Tawori, cu 15 zile înainte de atacul din Barsalogho, unde „nu mai puțin de 150 de soldați” au fost uciși de jihadiști, adăugând că armata se luptă să își păstreze potența și credibilitatea.

Pe 17 septembrie, capitala din apropierea Mali, Bamako, a fost zguduită de un alt atac JNIM, care a lovit aeroportul, printre alte clădiri cheie, și a ucis peste 70 de persoane.

„Tranșeele defensive” au devenit groapă comună

Masacrul de la Barsalogho a avut loc când localnicii au primit ordin de la armată să sape o rețea vastă de tranșee în jurul orașului pentru a-l proteja de jihadiști. Jihadiștii i-au atacat susținând în mod fals că civilii sunt combatanți din cauza implicării lor, potrivit martorilor oculari.

Un supraviețuitor, care a cerut anonimatul când a vorbit cu CNN, deoarece încă se temea pentru siguranța lui, în ciuda faptului că a fugit din oraș, a spus că este unul dintre zecile de bărbați cărora li s-a spus să sape tranșee de către armată în acea sâmbătă. Se afla la 4 kilometri de localitate pe la ora 11 dimineața, într-un șanț, când a auzit primele împușcături.

„Am început să mă târesc în șanț pentru a scăpa”, a spus el. „Dar părea că atacatorii mergea pe tranșee. Așa că, m-am târât afară și am dat peste prima victimă însângerată. De fapt, era sânge peste tot. Peste tot se auzeau țipete. M-am lăsat pe burtă sub un tufiș, până mai târziu după-amiaza, ascunzându-mă.”

„Au mai rămas puțini bărbați după aceea în oraș. Să văd cadavrele sosind cu cărucioare motorizate de la locul masacrului a fost cel mai oribil lucru pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Nici femeile, nici copiii nu au avut lacrimi de vărsat. Am fost mai mult decât șocați. Cum poți să plângi dacă nu ai lacrimi de vărsat?”

„Noi, supraviețuitorii, nu mai suntem normali. Problema ne depășește pe toți. Masacrul a început în fața mea. Primele focuri au fost trase chiar în fața mea. Am fost unul dintre cei care au ridicat cadavrele și le-au îngropat. Îmi văd prietenii morți când dorm”, a spus el, adăugând că rapoartele inițiale de 300 de morți erau prea mici. „Oricine neagă, să vină să vadă.”

O altă supraviețuitoare a declarat pentru CNN că doi membri ai familiei ei au fost uciși în atac. „Au ucis oameni toată ziua. Timp de trei zile am adunat cadavre – împrăștiate peste tot. Frica a intrat în inimile noastre.”

Asaltul a dus la proteste furioase în care liderul juntei din Burkina Faso, căpitanul Ibrahim Traore, care a preluat puterea în a doua dintre cele două lovituri de stat militare succesive în 2022, a fost batjocorit drept „căpitanul IB Zero” pentru că a susținut construcția de tranșee de către civili. Raportul francez spunea că construcția lor a făcut parte dintr-un plan al ministrului serviciului public în care fiecare așezare „trebuie să se organizeze și să aibă propriul plan de răspuns la un atac”.

Junta militară nu și-a asumat responsabilitatea pentru că le-a spus civililor să sape tranșee fără nicio protecție, pe fondul unei amenințări sporite din partea jihadiștilor.

Loviturile de stat din 2022 din Burkina Faso au venit pe fondul frustrărilor legate de incapacitatea autorităților de a înlătura violența jihadistă recurentă, în ciuda asistenței militare intense franceze, care a provocat mii de morți timp de aproape un deceniu. Dar această violență s-a agravat sub Traore, potrivit experților și asociaților pentru drepturile omului.

Deși au avut succes la început, până în 2014, operațiunile militare ale Franței în regiune au fost întâmpinate cu un sentiment anti-francez tot mai mare. Franța și-a extins prezența împotriva terorismului, dar nu a reușit să stăpânească grupurile armate în continuă expansiune care amenințau civilii. Drept urmare, populațiile locale au devenit precaute față de fosta putere colonială.

Mercenarii ruși îi protejează doar pe liderii juntei

Între timp, mercenarii ruși care au ajuns în Burkina Faso în urmă cu aproape un an nu au reușit să aducă calmul în țară. Grupul de mercenari a fost sub o nouă conducere de la moartea fondatorului Wagner, Yevgeny Prigozhin, într-un accident de avion, anul trecut, dar Wagner este încă denumit în mod colocvial sub numele său vechi în Sahel.

Informațiile din raportul francez sugerează că unitatea a fost redistribuită pentru a evita invazia Ucrainei în regiunile de graniță cu Rusia și ar putea fi înlocuită cu militari ruși mai puțin capabili.

Criticile armatei, exprimate de rudele morților și supraviețuitorilor din Barsalogho, care susțin că militarii au fugit de asalt, au fost amplificate de recentele acuzații de canibalism ale soldaților din Burkina Faso. Acesta citează videoclipuri postate public pe rețelele sociale care par să arate soldați din Batalionul 15 de Intervenție Rapidă (BIR-15) care mănâncă părți ale jihadiștilor morți.

„Statul major al armatelor Burkina Faso a publicat un comunicat de presă pe 24 iulie 2024, în care „condamnă aceste acte macabre” și „asigură că vor fi luate măsuri pentru identificarea oficială a originii acestor imagini și autorii lor.’”

CNN a revizuit videoclipuri cu presupusul canibalism care par să-i arate pe soldați din Burkina Faso dezmembrând și ținând în sus părți ale corpului unor jihadiști aparent morți.

Evaluarea securității franceze adaugă că violența din Burkina Faso a început să se răspândească în cel puțin una dintre țările vecine, invocând un atac în Togo de la un oraș de graniță cu Burkina Faso, Kompienga, pe 20 iulie unde au fost uciși cel puțin 12 soldați. „Zvonurile indică crearea unui nou GSIM Wilaya pentru Togo”, adaugă raportul, referindu-se la o nouă filială al Qaeda.