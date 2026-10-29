"Au venit din Est". Șeful Armatei bulgare explică de ce nu a lovit dronele care au atacat nava Contship Jet, deși știa de acest atac

Șeful Armatei bulgare, amiralul Emil Eftimov, a declarat pentru postul bTV că dronele maritime care au lovit nava Contship Jet în apropiere de Capul Kaliakra au venit dinspre est. FOTO: Getty Images

Șeful Armatei bulgare, amiralul Emil Eftimov, a declarat pentru postul bTV că dronele maritime care au lovit nava Contship Jet în apropiere de Capul Kaliakra au venit dinspre est. El a subliniat că armata bulgară avea informații despre un posibil atac, dar că restricțiile legale nu i-au permis să intervină împotriva dronelor în afara apelor teritoriale ale țării, scrie Novinite.

"Dronele de ieri au venit dinspre mare, dinspre est", a spus Eftimov, precizând că forțele armate aveau suficiente informații despre aceste drone. Totuși, el nu a atribuit public atacul unei anumite țări.

Potrivit amiralului, armata primise din timp informații despre un posibil atac și luase măsuri de precauție. "Aveam informații și de aceea am luat măsurile necesare. După incidentul de la Kardam și loviturile de la începutul lunii octombrie, ne-am intensificat constant eforturile, în special în ceea ce privește recunoașterea, supravegherea, analiza situației și avertizarea timpurie, iar asta s-a întâmplat și ieri", a explicat el.

Întrebat dacă Rusia se află în spatele atacului, Eftimov a evitat un răspuns categoric. "Nu am auzit niciun șef al Apărării, fie din România, din Turcia sau din altă țară, să facă o evaluare categorică privind originea sau autorul unor astfel de acte ostile, pe baza informațiilor de care dispune", a declarat el. Amiralul a amintit că Bulgaria acționează ca stat membru NATO și respectă Conceptul Strategic al Alianței.

Eftimov a afirmat că forțele armate au reacționat corespunzător și a respins criticile potrivit cărora Bulgaria nu ar fi intervenit. Din august, țara și-a consolidat sistemele de apărare aeriană și de supraveghere și și-a extins capacitățile forțelor aeriene, inclusiv cu avioane Su-25, L-39 și F-16.

El a explicat că Bulgaria respectă strict dreptul internațional și poate interveni împotriva amenințărilor doar în apele sale teritoriale. "Acționăm în afara apelor teritoriale? Nu. Nu avem mandat pentru asta", a spus amiralul.

Vremea rea a îngreunat și ea folosirea mijloacelor de interceptare, deși unitățile de aviație au rămas în alertă. Potrivit lui Eftimov, dronele nu au intrat în apele teritoriale bulgare, unde armata ar fi putut interveni. El a subliniat că Bulgaria nu se află în război și că măsurile luate reprezintă o întărire a securității, nu o escaladare.

Contship Jet, un portcontainer sub pavilion liberian care naviga de la Haifa spre Constanța, s-a scufundat în jurul miezului nopții, la est de Varna, potrivit publicațiilor maritime și administrației regionale. Nava fusese lovită de trei drone maritime miercuri, în zona economică exclusivă a Bulgariei, la aproximativ 21 de mile marine sud-est de Șabla.

Atacul a provocat un incendiu și avarii grave pe partea dreaptă a navei, care s-a înclinat puternic. Toți cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați în plute de salvare și salvați. Avariile au fost însă prea mari pentru ca nava să poată fi stabilizată, iar aceasta s-a scufundat în noaptea de miercuri spre joi.

Este al cincilea atac asupra unei nave în zona economică exclusivă a Bulgariei. Într-o declarație pentru Radio Național Bulgar (BNR), căpitanul Todor Georgiev, proprietarul unei agenții de transport maritim, a afirmat că dronele erau rusești și a descris atacul drept o batjocură a Rusiei la adresa vecinilor săi de la Marea Neagră.