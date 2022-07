Autorul crimelor în masă de la Chicago, de Ziua Independenței, plănuia atacul de câteva săptămâni

Oamenii legii cred că Robert Crimo III, în vârstă de 21 de ani, a cumpărat legal pușca pe care a folosit-o în atac.

Se crede că suspectul s-a deghizat în haine de femei pentru a scăpa de la fața locului cu mulțimea care fugea, au adăugat oficialii.

Aproximativ 30 de persoane au fost, de asemenea, rănite în urma împușcăturii de luni de la parada de Ziua Independenței din Highland Park.

Robert E. Crimo III a ucis cinci persoane la fața locului. O a șasea a murit la spital.

Alte 30 de persoane au fost rănite.

Poliția nu a menționat motivele pentru care suspectul a deschis focul la paradă.

Robert "Booby" Crimo, suspectul în cazul crimelor în masă de la Chicago, comise de Ziua Independenței, a realizat și postat pe internet videoclipuri muzicale în care profera versuri amenințătoare, pe fondul unor scene violente animate.

Într-un clip intitulat "Are you awake?" ("Ești treaz?"), Crimo apare în imagini cu părul vopsit multicolor și tatuaje pe față, în timp ce spune "Trebuie s-o fac, pur și simplu. E destinul meu".

Materialul îl prezintă pe suspect sub forma unui personaj animat, în echipament tactic, în timp ce întreprinde un atac cu o pușcă.

Într-un alt videoclip, intitulat "Toy Soldier" ("Soldat de jucărie"), Crimo apare, de asemenea, ca personaj animat. El este înfățișat cu fața în jos, la pământ, într-o baltă formată de propriul său sânge, înconjurat de polițiști cu armele în mâini.

În clipul "On my mind" ("În gândurile mele"), Crimo, purtând o cască și o haină militară, aruncă gloanțe pe podeaua unei săli de clasă, în timp ce pe fundal se aude muzica din "Call of Duty", un foarte popular joc video de tip "shooter".

CNN precizează că suspectul, autointitulat "Awake the Rapper" ("Treziți-l pe rapper") în spațiul virtual, și-a distribuit clipurile pe mai multe platforme de streaming dar și pe un site personal.