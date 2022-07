Videoclipuri violente cu arme și sânge, publicate de Bobby Crimo III, autorul crimelor în masă de la Chicago, înainte de atac

Într-un clip intitulat "Are you awake?" ("Ești treaz?"), Crimo apare în imagini cu părul vopsit multicolor și tatuaje pe față, în timp ce spune "Trebuie s-o fac, pur și simplu. E destinul meu".

Materialul îl prezintă pe suspect sub forma unui personaj animat, în echipament tactic, în timp ce întreprinde un atac cu o pușcă.

Într-un alt videoclip, intitulat "Toy Soldier" ("Soldat de jucărie"), Crimo apare, de asemenea, ca personaj animat. El este înfățișat cu fața în jos, la pământ, într-o baltă formată de propriul său sânge, înconjurat de polițiști cu armele în mâini.

În clipul "On my mind" ("În gândurile mele"), Crimo, purtând o cască și o haină militară, aruncă gloanțe pe podeaua unei săli de clasă, în timp ce pe fundal se aude muzica din "Call of Duty", un foarte popular joc video de tip "shooter".

CNN precizează că suspectul, autointitulat "Awake the Rapper" ("Treziți-l pe rapper") în spațiul virtual, și-a distribuit clipurile pe mai multe platforme de streaming dar și pe un site personal.

Facebook și Twitter au suspendat conturile lui Crimo, după ce acesta a fost nominalizat de poliție ca suspect în cazul crimelor în masă din Chicago.

Ultima sa postare pe Twitter datează din 26 octombrie 2021 și menționează: "I'm not a robot" ("Nu sunt robot").

Un bărbat în vârstă de 22 de ani, pe nume Robert E. Crimo III, a fost identificat de poliție drept suspectul care a deschis focul la Chicago, la parada de Ziua Independenței.

Ulterior, suspectul a fost depistat în trafic, la volanul unui vehicul Honda.

Robert E. Crimo III a fost arestat lângă Lake Forest, statul Illinois, după o scurtă urmărire. El a ieșit din mașină cu mâinile ridicate și s-a predat ofițerilor de poliție.

Primele informații arată că ucigașul a tras în mulțime de pe acoperișul unei clădiri.

El ar fi reușit să ajungă pe acoperiș urcând pe o scară utilitară ce dădea într-o alee.

Poliția a recuperat o pușcă de pe acoperiș.

Robert E. Crimo III a ucis cinci persoane la fața locului. O a șasea a murit la spital.

Alte 26 de persoane au fost rănite.

Poliția nu a menționat motivele pentru care suspectul a deschis focul la paradă.

Suspectul, identificat și capturat pe baza multiplelor probe digitale

Suspectul Robert "Bobby" Crimo III a fost identificat și capturat după ce autoritățile au interpretat "o cantitate semnificativă de probe digitale", a precizat Cristopher Covelli, purtătorul de cuvânt al Forței Operative pentru Infracțiuni Majore din Lake County.

Autoritățile au corectat o informație referitoare la vârsta celui reținut, menționând că e vorba de un bărbat de 21 de ani, și nu 22 de ani, cum s-a anunțat inițial.

CNN publică mărturisirea lui Paul A. Crimo, unchiul suspectului.

Acesta s-a declarat "devastat" de cele întâmplate.

"N-am văzut niciun semn care să arate că ar face așa ceva", a spus el.

Potrivit acestuia, nepotul său este un tânăr tăcut, interiorizat, singuratic, căruia nu i-a văzut niciun prieten trecându-i pragul casei.

Unchiul suspectului a mai spus că Robert Crimo III trăia într-un apartament deținut de tatăl său și că, după știința sa, tânărul nu avea niciun job la momentul comiterii tragediei.

Foto: mașina suspectului, oprită de poliție