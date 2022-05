Un avion cu 113 pasageri la bord a luat foc în timpul decolării. Zeci de oameni răniți, în China

Avionul, un A319 Airbus, a fost cuprins de flăcări chiar pe pistă, în timpul decolării. Din primele informații se pare că piloții s-au confruntat cu o anomalie, după ce aeronava a virat.

O zgârietură a motorului a cauzat incendiul, a transmis Administrația Aviației Civile din China (CAAC). Toți pasagerii și echipajul au fost evacuați.

Au fost activate planuri de urgență și anchetatorii s-au deplasat la fața locului, a adăugat autoritatea de reglementare a aviației, scrie Reuters.

Compania aeriană a transmis că nu au existat decese și doar răniri ușoare printre cei 113 pasageri și nouă membri ai echipajului. 36 de persoane au suferit vânătăi și entorse în timpul evacuării.

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri cu incidentul. În imagini se poate observa fum puternic și flăcări în partea stângă a aeronavei, în timp ce pasagerii și echipajul coborau pe toboganele de evacuare.

Breaking: A plane is on fire on the runway of Chongqing Jiangbei Airport in Chongqing, China. pic.twitter.com/H5GFCFjfee