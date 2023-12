Momentul în care un avion cuprins de flăcări aterizează forțat pe o autostradă din SUA

Un avion de pasageri s-a prăbușit în seara de, 14 decembrie, pe o autostradă, în apropiere de Ashville, Carolina de Nord, în centrul-estul Statelor Unite. Potrivit ultimelor informații aeronava ar fi raportat probleme şi a cerut asistență.

